Bauhof, Kindergarten, Kanal: Wo Hollenbach investiert

Plus Der Gemeinderat Hollenbach verabschiedet einen Rekordhaushalt. Dafür greift die Gemeinde in die Rücklagen und nimmt möglicherweise einen Kredit auf.

Von Johann Eibl

Einen Haushalt mit diesem Volumen hat die Gemeinde Hollenbach noch nie aufgestellt und eine Wiederholung in dieser Größenordnung wird es wohl auf die Schnelle auch nicht geben. Richard Baur erläuterte am Donnerstag dem Gemeinderat in einer knappen Stunde, wie dieser Rekordetat in den Details zustande gekommen ist. Dann erfolgte ein einstimmiges Ja zum Verwaltungshaushalt in einer Höhe von 4,461 Millionen Euro und zum Vermögenshaushalt, der nicht weniger als knapp 8,3 Millionen Euro umfasst.

Bürgermeister Franz Xaver Ziegler sprach von einem einmaligen Haushalt und verwies auf Projekte, die "unsere Gemeinde über Jahrzehnte aufwerten". Außerdem betonte er: "Wir haben alle Chancen auf Förderung ergriffen." Daneben räumte Ziegler ein: "Bei den Zahlen könnte einem schon schwindlig werden, aber es sind alles Pflichtaufgaben. Jeder Cent ist sinnvoll investiert, meiner Meinung nach." In den nächsten Jahren werde es in der Kommune wieder ruhiger laufen. Er nannte die Maßnahmen, die 2021 das meiste Geld erfordern: Kindertageseinrichtung St. Ulrich Erweiterung und Umbau 1,2 Millionen Euro, Neubau Bauhof 1,6 Millionen Euro, Straßenbau in Schönbach, Mainbach und Igenhausen 805.000 Euro sowie Abwasserbeseitigung 4 Millionen Euro.

Mit 1,2 Millionen Euro ist die Kindertageseinrichtung St. Ulrich ein großer Posten im Haushalt. Die Einrichtung wird umngebaut und erweitert. Bild: Xaver Ziegler

Kämmerer Richard Baur, der diesen Haushalt zusammengestellt hatte, betonte mit Nachdruck, die Kreditaufnahme in einer Höhe von einer Million Euro sowie der Kassenkredit über maximal 500.000 Euro seien in erster Linie als Puffer zu sehen. Man könne nicht genau absehen, wann in den einzelnen Fällen die Zuschüsse eingehen und wann die Rechnungen zu begleichen sind.

Volkshochschule bekommt mehr Geld

Auch in dieser Sitzung war wiederholt herauszuhören, wie sehr die Corona-Pandemie das Leben beeinflusst. So steigen die Zahlungen an die Volkshochschule (VHS) von 100 auf 3600 Euro. Diese Einrichtung habe es ganz übel getroffen, erklärte der Bürgermeister: "Auch der Landkreis beteiligt sich enorm."

Für den Kanalbau, hier in Mainbach, ist ein hoher Betrag im Haushalt eingeplant. Bild: Xaver Ziegler

Michael Lidl stellte mehrere Fragen; so staunte er etwa darüber, dass für die Dorferneuerung in diesem Jahr kein Geld eingeplant sei. Dazu sagte Ziegler, solange die Bestimmungen des Lockdowns gelten, werde auf diesem Gebiet nichts geschehen. An Negativzinsen sind 8000 Euro vorgesehen; die werden dann fällig, wenn die Gemeinde zu viel Geld auf einem Konto lagert. Dazu meinte der Bürgermeister mit einem Lächeln: "Das Problem wird sich erledigen." Weil im Laufe des Jahres viele Rechnungen zu begleichen sein werden, kleine und gewiss auch große.

Straße wird für Autos gesperrt

Straße wird gesperrt In Corona-Zeiten sollen die Menschen ihre Freizeit nach Möglichkeit in der näheren Umgebung verbringen. Das führt in der Gemeinde Hollenbach dazu, dass die Straße von Hollenbach nach Motzenhofen, die im Süden parallel zur Kreisstraße verläuft, von Fußgängern und Radfahrern wesentlich stärker bevölkert ist als sonst üblich. Weil aber dort auch viele Autofahrer unterwegs sind und sich zum Teil nicht gerade vorbildlich verhalten, zieht die Gemeinde nun die Bremse. An Sonn- und Feiertagen dürfen Autofahrer diese Route nicht mehr nutzen. Die Zufahrt zum TSV-Sportgelände bleibt ebenso erlaubt wie der Verkehr für die Landwirtschaft. Josef Kulzinger würde das Verbot sogar auf die ganze Woche ausdehnen; Michael Lidl würde generell Tempo 30 in diesem Bereich begrüßen.

Corona-Tests in Hollenbach und Inchenhofen

Corona-Tests im Pfarrzentrum Voraussichtlich bereits in wenigen Tagen kann man sich auch in Hollenbach und in der Nachbargemeinde Inchenhofen in puncto Corona testen lassen. Das Angebot soll jeweils einmal pro Woche in beiden Gemeinden gelten, in Hollenbach wohl im Pfarrzentrum und in Inchenhofen im neuen Feuerwehrhaus. Unterstützend eingreifen sollen die Feuerwehren, die zuvor eigens für diese Aufgabe geschult werden.





Der Hollenbacher Haushalt in Zahlen:

Verwaltungshaushalt 4,5 Millionen Euro

4,5 Millionen Euro Vermögenshaushalt 8,2 Millionen Euro

8,2 Millionen Euro Kreditaufnahme 1 Million Euro.

1 Million Euro. Kassenkredite maximal 500.000 Euro

500.000 Euro Schulden aktuell keine

aktuell keine Entnahme aus Rücklage 3,2 Millionen Euro

3,2 Millionen Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt 255.000 Euro

255.000 Euro Wichtige Einnahmen Grundsteuer B 250.000 Euro, Gewerbesteuer 650.000 Euro, Einkommenssteuer 1,5 Millionen Euro, Abwassergebühren 383.000 Euro, Wassergebühren 160.000 Euro;

Grundsteuer B 250.000 Euro, Gewerbesteuer 650.000 Euro, Einkommenssteuer 1,5 Millionen Euro, Abwassergebühren 383.000 Euro, Wassergebühren 160.000 Euro; Wichtige Ausgaben Kreisumlage 1,5 Millionen Euro, Hochbaumaßnahmen 1,2 Millionen Euro, Neuer Bauhof 1,6 Millionen Euro, Schulverband 301.000 Euro.

