19:33 Uhr

Beim Abbiegen mit Anhänger in Pöttmes Auto gestreift

Polizei meldet aus Pöttmes Unfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Autos fuhr nach dem Unfall einfach weiter.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in Pöttmes am Samstag kurz vor 11 Uhr an der Kreuzung der Schrobenhausener Straße und der Von-Gumppenberg-Straße.

Wie die Polizei berichtet, bog ein silberfarbenes Auto mit Anhänger nach rechts in die Von-Gumppenberg-Straße ein. Dabei streifte der Anhänger den linken Außenspiegel eines grünen Subaru, dessen Fahrer in der Straße verkehrsbedingt wartete.

Nach dem Unfall fuhr der Unfallverursacher weiter, so die Polizei. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise

Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Aichach oder Schrobenhausen entgegen. (bac)

