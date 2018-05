vor 24 Min.

Beltane: Schloss Pichl feiert den Frühling keltisch

Zahlreiche Besucher strömen zum Fest in dem Aindlinger Ortsteil und begegnen dort vielen mystischen Gestalten.

Von Christina Reiner

Mystische Gestalten bevölkerten am Wochenende das Schloss Pichl bei Aindling: Dort wurde das keltische Frühlingsfest Beltane gefeiert. Wie schon beim Mabonfest, das im Herbst die Tag- und Nachtgleiche feierte, war bei Beltane erneut das Tor zur Anderswelt geöffnet. Gefeiert wird das Erwachen der Naturgeister durch die ersten Sonnenstrahlen, wie Inge Sommerreisser erklärte, mit Georg Brandl Veranstalterin.

Den Besuchern war einiges geboten. Insgesamt versorgten 60 Stände die Gäste mit Speis und Trank sowie allerlei Deko-Artikeln, Kleidung und Schmuck. Die Händler und Künstler nahmen zum Teil weite Wege auf sich und kamen zum Beispiel aus Tirol in Österreich. Aus Bielefeld kam Nicole Fauler, die Bücher und Fotografien vorstellte.

Die Veranstalter Georg Brandl und Inge Sommerreisser ließen sich einiges an Programmpunkten einfallen. So konnten die Besucher am Teich entlang durch den Wald dem Frühlingspfad folgen. Dort begegneten ihnen verschiedene keltische Figuren, wie beispielsweise der Zauberer Merlin oder die Nornen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – schicksalhafte weibliche Wesen, die über die Zeit anderer entscheiden können. Wer stehen blieb, konnte über jede der mystischen Figuren etwas erfahren. Hans-Peter Dibke von „Wohl-Klang“ sorgte mit seiner Musik dafür, dass die Besucher entspannt auf dem Pfad wandelten. Etwa 50 Modelle hatten sich dazu auf dem Schlossgelände verteilt. Wie Sommerreisser betonte, helfen alle ehrenamtlich und gestalten auch ihre Kostüme selbst. Für das Make-up wurden Airbrush-Künstler sowie Haar- und Make-up-Spezialisten gebucht. Ursula Eschbach aus Friedberg leitete die Feenwerkstatt. Für jedes Fest werden neue Kostüme angefertigt oder alte Kostüme weiterentwickelt. Am Kostüm des mystischen Feuervogels Phönix wurde etwa zwei Monate gearbeitet. Am Wochenende nun tanzte er.

In Pichl waren aber nicht nur mystische Gestalten, sondern auch Wikinger und Bogenschützen vertreten. Die Bogenschützen entzündeten mit Pfeil und Bogen ein Feuer, die Wikinger zeigten, wie man sich originalgetreu kleidet. Auch ein Maitanz stand auf dem Programm. Die Band Attila und Friends begleitete die irische Tanzgruppe Irish Set Dance aus Augsburg. Monika und Remi Balleisen zeigten mit ihren Drachentrommeln die Kunst des Heiltrommelns.

