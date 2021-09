BMW-Fahrerin übersieht Auto: Unfall in Unterbachern

58-Jährige übersieht beim Abbiegen in dem Bergkirchener Ortsteil ein Auto. Bei dem Zusammenstoß werden zwei Menschen verletzt. Es entsteht hoher Schaden.

Weil ihr ein Vorfahrtfehler unterlaufen ist, hat eine 58-jährige BMW-Fahrerin im Bergkirchener Ortsteil Unterbachern am Mittwochnachmittag einen Unfall mit Verletzten verursacht.

Nach dem Unfall werden die Fahrerinnen ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei Dachau mitteilt, war die 58-Jährige gegen 16.50 Uhr auf dem Gmainweg in Unterbachern in Richtung Bergkirchen unterwegs. Auf Höhe des Spielplatzes an der S-Bahn-Haltestelle bog die Frau nach links ab und übersah einen entgegenkommenden Seat. BMW und Seat stießen zusammen. Die Unfallverursacherin und die 22-jährige Seat-Lenkerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (jca)