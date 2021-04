Boom mit Folgen: So massiv wirken sich Engpässe auf dem Fahrradmarkt aus

Plus Fahrrad-Händler im Landkreis Aichach-Friedberg leiden unter massiven Lieferengpässen. Verantwortlich dafür ist nicht allein Corona. Die Folgen sind weitreichend.

Fahrradfahren ist so beliebt wie nie. Egal ob E-Bike, Mountainbike oder Alltagsrad - schon seit einigen Jahren steigt hierzulande die Zahl der nicht motorisierten Zweiräder stetig an. Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnet die Fahrradbranche einen regelrechten Umsatzboom. Auch viele Händler in der Region können sich zu Beginn der diesjährigen Fahrradsaison vor Anfragen kaum retten. Ein Wermutstropfen trübt allerdings die gute Stimmung: Aufgrund von weitreichenden Lieferengpässen müssen sich viele Kunden auf zum Teil wochenlange Wartezeiten einstellen. Das gilt sowohl beim Kauf eines neuen Fahrrads als auch für Ersatzteile und Reparaturen. Worin liegen die Ursachen, und wie wirken sich die Folgen bei den hiesigen Fahrradhändlern aus?

Fahrradhändler in Aichach-Friedberg warten auf Lieferungen

Zweiradmechaniker-Meister Klaus-Peter Schieschke, der seit 1997 einen Fahrradladen in einem ehemaligen Bauernhof in Eisingersdorf bei Aindling betreibt, klingt frustriert: "Das habe ich in 40 Jahren noch nicht erlebt." Demnach warte er immer noch auf etwa 30 Prozent der Räder, die er im Sommer 2020 bestellt habe. Aktuelle Nachbestellungen, egal ob E-Bikes oder andere Räder, seien den meisten Herstellerangaben zufolge frühestens ab Herbst dieses Jahres lieferbar. Auch Ersatzteile wie Zahnkränze oder andere Verschleißteile hätten zum Teil Lieferzeiten von mehreren Wochen, oft sogar Monaten.

Schieschke zufolge sind die Gründe dafür nur zum Teil Corona-bedingt. Er sieht die Schuld für die Lieferengpässe auch bei den Herstellern, die zum einen seit Jahren auf billige Komponenten aus Fernost setzten, zum anderen - nach dem Lieferprinzip „just in time“ - aus Gründen der Gewinnoptimierung keine Lagerbestände mehr anlegten. "Jetzt können die Lieferanten aus Asien die enorme Nachfrage nicht mehr bewältigen", erklärt Schieschke.

Händler Albert Fischer aus Dasing: "Lager der Großhändler sind leer"

Albert Fischer von Spezialrad Fischer in Dasing bietet in seinem Geschäft vor allem City- und Trekkingbikes, Jugend- und spezielle Seniorenräder sowie Dreiräder an. Er berichtet von ähnlichen Problemen, die seine gesamte Produktpalette betreffen. "Die Lager der Großhändler sind leer - und zwar europaweit", klagt Fischer. Er warte derzeit nicht nur auf längst bestellte Räder, auch Schaltkomponenten seien derzeit kaum zu bekommen. Demnach habe einer der führenden asiatischen Schaltungshersteller momentan Lieferzeiten von fast einem Jahr. Fischer sieht den Grund für die Probleme in der weltweit größeren Nachfrage an Zweirädern. Für Reparaturen sei er vorerst noch gut aufgestellt. Er habe in den vergangenen Wochen viel im Internet gestöbert und, wo es irgendwie ging, Verschleißteile wie Ketten oder Zahnkränze geordert. Deshalb sei zumindest sein Ersatzteillager "gut gefüllt".

R&R e-bikes in Aichach "nicht so dramatisch" von Lieferengpässen betroffen

Wie zahlreiche andere in der Branche, ist auch Ronny Lichtenstern von R&R e-bikes im Aichacher Industriegebiet von den Lieferengpässen betroffen – wenngleich "nicht so dramatisch". Seit Mai 2020 bietet er zusammen mit Geschäftspartner Ralf Frosch auf etwa 400 Quadratmetern hochwertige und ausschließlich elektrobetriebene Mountainbikes und Tourenräder, aber auch Lasten- und Kompakträder an. "Derzeit haben wir etwa 50 Räder in unserem Verkaufsraum, sonst stehen dort etwa 120 bis 130 Stück", sagt Lichtenstern. Er sei froh, dass ihr Hauptlieferant, ein deutscher Premiumhersteller, "offenbar vorausschauender als andere" geplant habe. Während die Lieferzeit bei diesem derzeit nur etwa sechs bis acht Wochen betrage, warte man auf 140 bestellte Bikes eines anderen Herstellers schon seit Sommer letzten Jahres.

Es fehle offenbar nur an Kleinigkeiten, dass diese Räder dort nicht abschließend montiert werden können, erklärt Lichtenstern. Geschäftspartner Frosch erklärt das Problem so: In den vergangenen fünf Jahren sei der Umsatz in der Branche kontinuierlich gestiegen. Im vergangenen Jahr jedoch hätten viele Einzelhändler beim ersten Corona-Lockdown zu Saisonbeginn verunsichert reagiert und umfangreiche Neubestellungen wieder storniert, worauf die meisten Hersteller aufgrund der nachlassenden Nachfrage ebenfalls reduziert hätten. "Zum Glück ließ unser Hauptlieferant damals weiterproduzieren und seine Lager füllen", sagt Frosch.

Auch wegen Corona: Experten glauben, dass Fahrräder teurer werden

Aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe rechnen sowohl das R&R e-bikes-Team als auch Albert Fischer und Klaus-Peter Schieschke mit Preissteigerungen. Unisono stellen sie fest, dass schon jetzt viele Teile teurer geworden sind. Preisverhandlungen seien selbst bei Vorjahresmodellen kaum mehr möglich, zumal auch von den Großhändlern und Herstellern vielfach kein Rabatt mehr gewährt werde.

