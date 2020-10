13:35 Uhr

Bräutigam prügelt sich in Odelzhausen auf eigener Hochzeit

Prügelei auf einer Hochzeitsfeier im Landkreis Dachau: Das frischgetraute Ehepaar streitet, ein Gast geht dazwischen. Am Ende müssen Schlichter und Bräutigam ins Krankenhaus.

Polizeieinsatz auf einer Hochzeitsfeier am Samstag um 23 Uhr in Odelzhausen. Wie die Polizei mitteilt, sind die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Abends noch im Gange. Klar ist: Das frischgetraute Ehepaar geriet in einen heftigen verbalen Streit. Ein 36-jähriger Gast wollte schlichten.

Polizei: Gast und Bräutigam mussten ins Krankenhaus

Der Schlichter und der 30-jährige Bräutigam begannen daraufhin, sich zu rangeln und mit Fäusten zu schlagen. Da dabei etliche Tische umgeworfen wurden, gingen auch Gläser zu Bruch. An den Scherben schnitten sich Gast und Bräutigam, als sie sich am Boden wälzten. Die Schnittverletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. (AZ)

