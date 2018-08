vor 38 Min.

Brand in Odelzhausener Kaufhaus

Einen Brand in einem Kaufhaus in Odelzhausen (Landkreis Dachau) löschte die Feuerwehr am Dienstag. Symbolbild

Anwohner bemerkt am frühen Dienstagmorgen Brandgeruch. Feuerwehren bekommen Flammen rasch unter Kontrolle. Doch der Schaden ist hoch

Odelzhausen In den frühen Morgenstunden ist am Dienstag ein Brand in einem Kaufhaus in Odelzhausen (Landkreis Dachau) ausgebrochen. Dadurch entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 300000 Euro. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Brandgeruch hatte einen Anwohner gegen 5 Uhr auf das Feuer aufmerksam gemacht. Er alarmierte sofort die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte aus Odelzhausen und den umliegenden Orten am Brandort ankamen, war der im Erdgeschoss gelegene Verkaufsraum des Kaufhauses stark verqualmt. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Helfer die Eingangstür des Ladens aufbrechen, um den Brand von innen bekämpfen zu können. Dort gelang es den Feuerwehrlern, den Brandherd rasch zu lokalisieren und das Feuer zu löschen. Vorsorglich evakuierten sie die Bewohner der über den Verkaufsräumen liegenden Wohnungen.

Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck untersuchten die Brandstelle im Laufe des Tages. Vorwiegend betroffen war nur der Verkaufsraum. Dort wurde, insbesondere durch Ruß, nahezu der komplette Warenbestand beschädigt oder zerstört. Die Brandfahnder gehen davon aus, dass ein technischer Defekt an einer Zeitschaltuhr Ursache des Feuers war. (AN)

