Brandstiftung in Zell hat nun Folgen für 16-jährigen Täter

Zu einem Einsatz mit rund 50 Feuerwehrlern kam es am Nachmittag des Silvestertages in Griesbeckerzell. Ein Jugendlicher hatte zuvor laut Polizei einen illegalen Feuerwerkskörper in ein unbewohntes Einfamilienhaus geworfen. Daraufhin fing Mobiliar in dem Haus Feuer.

Bild: Stefan Oswald, Freiwillige Feuerwehr Sulzbach