02.05.2018

CSU Aichach freut sich auf Söder-Besuche

Gleich zwei Mal kommt der bayerische Ministerpräsident in diesem Jahr nach Aichach. Die Bilanz des CSU-Ortsverbands fällt auch darüber hinaus positiv aus

Von Alice Lauria

Eine durchweg positive Bilanz zog der Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes Aichach bei der Ortshauptversammlung vor vollem Haus. Es hatten sich mehr als 60 Mitglieder und Gäste eingefunden. Als Beispiele für erfolgreiche Projekte des vergangenen Jahres nannte Josef Dußmann das öffentliche WLAN, das es in Aichach bereits am Bahnhof, am Stadtplatz sowie am Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in der Münchener Straße gibt und das noch erweitert werden soll. Auch die Schaffung von neun Bauplätzen am Plattenberg für junge Familien sieht er als Schritt in die richtige Richtung.

Als Projekt für die Zukunft hat sich der Ortsverband vorgenommen, verstärkt auf die Bürger zuzugehen, beispielsweise mit regelmäßigen Stammtischen in allen Ortsteilen, um dem Konzept „CSU – näher am Menschen“ noch besser gerecht zu werden. Auf zahlreiche gelungene Veranstaltungen kann der Ortsverband zurückblicken, darunter vor allem auf den komplett ausverkauften zweiten Wittelsbacher Ball.

Schatzmeister Dieter Saliger berichtete von einem finanziell positiven vergangenen Jahr für den Ortsverband und von weiter steigenden Mitgliederzahlen, 134 nach aktuellem Stand. Zudem freut sich die CSU gleich auf zwei Besuche von Ministerpräsident Markus Söder: Am 14. Juli wird er um 18.30 Uhr im Festzelt auf dem Aichacher Volksfest erwartet und im Oktober zur Eröffnung des Krankenhaus-Neubaus.

Bei der Hauptversammlung wurden 14 Delegierte für die Europawahl gewählt: Josef Dußmann, Dieter Saliger, Martin Finkenzeller, Michaela Böck, Martin Leopold, Georg Pfliegler, Helmut Beck, Peter Appel, Hubert Fischer, Stefan Westermayr, Hans-Peter Port, Ulrike Fischer, Monika Knauer und Josef Koppold.

Referenten waren Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und der Zweite Bürgermeister von Aichach Helmut Beck. Tomaschko lobte die Arbeit des „jungen und motivierten“ Vorstandes des Ortsverbandes. Außerdem sieht er sehr zuversichtlich der Landtags- und Bezirkstagswahl am 14. Oktober entgegen. Mit den Listenkandidaten Manfred Losinger und Stephanie Kopold-Keis sei die CSU bestens aufgestellt. Auch die Kontroverse um die Kruzifixe in öffentlichen Gebäuden sprach Tomaschko an und führte aus, dass „bayerische Werte und Traditionen in die Zukunft zu tragen genau richtig ist, und christliche Werte gehören dazu“.

Stellvertretender Bürgermeister Helmut Beck blickte in seinem Bericht vor allem auf bauliche Veränderungen in Aichach. Dabei tat er seinen Unmut zu den Plänen der mittlerweile ehemaligen Stadtbaumeisterin Martina Ilgner offen kund. Positiv berichtete Beck von Projekten wie der fertiggestellten Bahnunterführung, dem Ausbau der B300, dem begonnen Kreisverkehr an der Mündung der Franz-Beck-Straße in die Bahnhofstraße, dem Bau der Aussegnungshalle und dem Neubau des Krankenhauses. Insgesamt seien 11,2 Millionen Euro für die laufenden und geplanten Bauvorhaben in nächster Zukunft eingeplant. Dass der Gewerbepark Acht 300 nunmehr bereits fast ausverkauft sei, erfreut Helmut Beck besonders. Außerdem zählte er die Umplanung am Milchwerk, den Bau zweier Seniorenheime, die Schaffung von zehn Grundstücken für junge Familien an der Wallbergstraße und den sozialen Wohnungsbau in der Franz-Beck-Straße als erfreuliche Perspektiven für die Stadt auf.

