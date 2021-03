vor 1 Min.

Corona-Pandemie: So fällt die Bilanz in Kühbach aus

Plus Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher blickt nach einem Jahr Corona-Pandemie für Kühbach zurück. Er kann auch zwei gute Nachrichten verkünden.

Von Gerlinde Drexler

Ein Jahr ist seit dem ersten Lockdown nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie vergangen. Wie ist die Marktgemeinde Kühbach durch diese Zeit gekommen? Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher hat jetzt Bilanz gezogen. Und er kündigte an, dass die Kühbacher künftig einen kürzeren Weg zum Schnelltest haben werden.

Die Planungen für eine Schnellteststation in Kühbach laufen

Vor dem Gemeinderat gab Kerscher am Dienstag einen kurzen „kommunalen Pandemiebericht“ ab. Insgesamt äußerte er sich positiv, was den Umgang mit den neuen Herausforderungen insbesondere an Kitas und an der Schule anbelangt.

In diesem Zusammenhang hatte Kerscher eine gute Nachricht: In Kürze wird es in Kühbach eine Corona-Teststation geben, die die Marktapotheke betreuen werde. Die Planungen laufen. Die Station wird im Erdgeschoss des Gebäudes am Marktplatz 2 neben dem Rathaus eingerichtet. Kühbach wird damit nach Aichach, Friedberg, Pöttmes und Mering die fünfte Gemeinde im Landkreis, in der Schnelltests möglich sind.

Bürgermeister sieht Kühbacher Kindergärten gut aufgestellt

Was die Pandemie anbelangt, sieht der Bürgermeister Krippe und Kindergarten sowohl in Kühbach als auch in Unterbernbach gut aufgestellt. Kerscher lobte die Umsetzung des Hygienekonzeptes und die Realisierung der Notbetreuung. Die Zahl der Plätze im Waldkindergarten wurde von 21 auf 30 erweitert. Nach dem ersten Lockdown kaufte die Gemeinde ein Lüftungsgerät für die Grund- und Mittelschule. Die Kosten in Höhe von 3750 Euro wurden komplett gefördert. Bei zwei weiteren Geräten, die die Gemeinde kürzlich anschaffte, gab es nur 50 Prozent Zuschuss. Der Markt musste Kosten in Höhe von 3750 Euro selbst tragen. Außerdem wurde die Infrastruktur an der Schule „digital massiv aufgerüstet“. Es wurden 22 iPads und elf Laptops gekauft, damit der Online-Unterricht bewerkstelligt werden kann.

Im Erdgeschoss des Hauses Marktplatz 2 wird eine Schnellteststation in Kühbach installiert. Hier soll die Anmeldung eingerichtet werden. Bild: Helene Monzer

Alle Lehrer an der Schule sind zum ersten Mal geimpft. Die 30 Bewohner, 15 Tagesgäste sowie 15 Angestellten im Pfarrer-Knaus-Heim haben bereits ihre zweite Impfung bekommen, lautete eine zweite gute Nachricht des Bürgermeisters.

