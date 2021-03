vor 33 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Samstag auf 89,9 gesunken. Der Landkreis liegt damit deutlich unter dem bayernweiten Durchschnitt.

Von Nicole Simüller und Max Kramer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt weiterhin unter der 100er-Schwelle. Sie lag am Samstag bei 89,9, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Freitag hatte das RKI einen Wert von 94,3 gemeldet. Trotz zuletzt steigender Zahlen liegt der Landkreis nach wie vor unter dem Durchschnitt in Bayern und Deutschland. Für den Freistaat meldete das RKI am Samstag 130,3 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, bundesweit 125.

Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bei 89,9

Seit März 2020 sind nach Angaben des Landratsamts insgesamt über 3800 Landkreis-Bewohner positiv getestet worden. Bis Freitag starben im Landkreis Aichach-Friedberg 90 Personen an oder mit Corona. Am Samstag teilte das Landratsamt keine aktuellen Zahlen mit.

Osterferien: Schulen zu, Betreuungsangebote können öffnen

Am Samstag begannen bayernweit die Osterferien. Während alle Schulen geschlossen sind, dürfen Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder öffnen. Voraussetzung dafür ist nach Auskunft des Landratsamts, dass die Betreuung in festen Gruppen erfolgt.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Aichach-Friedberg

Darüber hinaus gelten im Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin folgende Regeln:

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Öffnung des Einzelhandels für Terminshopping-Angebote („Click & Meet“), wobei eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Kontaktnachverfolgung zugelassen werden kann.



Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung.

Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen.





