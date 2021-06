Schüler machen auf dem Dasinger Wertstoffhof aus Müll Kunst

Bei einem Schulprojekt mit dem Künstler Markus Heinsdorff entsteht auf dem Dasinger Wertstoffhof eine beleuchtete Überdachung. Was dort genau geplant ist.

Unter der Federführung von Markus Heinsdorff, einem Münchner Künstler und Bildhauer, entsteht ein neues innovatives Projekt auf dem Wertstoffhof in Dasing. Das teilt das Landratsamt in Aichach mit. Gebaut wird eine Überdachung, die zur sicheren Annahme von Elektrogeräten und Batterien gedacht ist. Das Kunstprojekt entsteht unter Mitwirkung von Schülern der Grund- und Mittelschule in Dasing.

Schüler verwandeln den Dasinger Wertstoffhof in ein Atelier

Laut Mitteilung werden die korbartigen Gabionenwände Mitte Juli von den Schülern mit Plastikflaschen und Plastikmüll sowie Elektroschrottteilen befüllt, sodass die Wände der Überdachung aus Abfällen gestaltet werden. An der Schule werde bereits fleißig Müll gesammelt. Seit vergangener Woche wurde mit dem Aufbau des Gerüsts begonnen. Wie das Landratsamt mitteilt, sind mehrere regionale Firmen an dem Projekt beteiligt.

Diese Skizze zeigt, wie die Überdachung auf dem Dasinger Wertstoffhof aussehen soll. Der Künstler Markus Heinsdorff und Schüler der Grund- und Mittelschule Dasing wollen die Körbe des Gerüsts mit Plastikmüll befüllen, der später nachts beleuchtet wird. Foto: Ia Gmbh München

Künstler Markus Heinsdorff ist im Landkreis Aichach-Friedberg kein Unbekannter. Sein Projekt der Lampeninstallation aus Schwimmwesten von Flüchtlingen in Blumenthal (Stadt Aichach) findet aktuell großen Anklang. Die entstehende Überdachung auf dem Wertstoffhof in Dasing wird nach der Fertigstellung beleuchtet.

Parallel ist geplant, einen Kurzfilm über die sichere Annahme von Elektrogeräten mit Unterstützung der Stiftung GRS (Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien) zu drehen und den Fachkreisen zur Verfügung zu stellen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: