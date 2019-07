vor 2 Min.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis brummt

Es herrscht Vollbeschäftigung. Das Wittelsbacher Land ist in Deutschland spitze. Es gibt noch freie Ausbildungsplätze. und ein Angebot für Langzeitarbeitslose.

Von Gerlinde Drexler

Viel besser als erwartet fallen die Zahlen für den Arbeitsmarkt im Juni aus. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Wittelsbacher Land auf 1452 gesunken. Das sind 3,6 Prozent weniger als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote sank auf 1,9 Prozent. Ein Wert, der praktisch Vollbeschäftigung bedeutet, und laut Elsa Koller-Kedlik, Leiterin der Agentur für Arbeit, deutschlandweit „mit eine der besten Quoten“ ist. Allen Unkenrufen zum Trotz, die am Jahresanfang aufgrund der politischen Veränderung mit einer anderen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gerechnet hatten. „Wir sind nach wie vor auf hohem Niveau unterwegs“, freute sich die Agenturleiterin gestern bei der Präsentation der Zahlen in Aichach.

Vor allem, weil es so aussieht, als ob es so bleibt. Die Situation im Landkreis sei nach wie vor sehr ausgeglichen, so Koller-Kedlik: „Im Landkreis brummt es nach wie vor.“ Über 70 Prozent der Arbeitnehmer sind voll beschäftigt, knapp 30 Prozent in Teilzeit. Dazu kommt laut der Agentur-Chefin, dass der Landkreis „umzingelt“ ist von guten Arbeitsmärkten. Potenzial sieht sie vor allem Richtung Augsburg und noch mehr Richtung München, wohin viele pendeln. Nur die Region Ingolstadt ist eher außen vor.

Der Arbeitsmarkt braucht Fachkräfte

Die Nachfrage nach Fachkräften sei weiterhin hoch. Mit Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt das Arbeitsamt Helfer, die sich weiterbilden möchten. „Es fehlt nicht am Geld und nicht an den Maßnahmen“, betont die Leiterin der Arbeitsagentur, „der Einzelne muss es sich halt zutrauen.“ Die Arbeitsagentur nimmt dazu viel Geld in die Hand, um die Arbeitslosigkeit weiter zu verringern. Ein Beispiel ist das Teilhabechancengesetz, das im Januar in Kraft trat. Arbeitgeber bekommen für fünf Jahre Zuschüsse, wenn sie Personen einstellen, die seit sechs oder mehr Jahren Grundsicherung beziehen. Voraussetzung: Der Arbeitgeber muss vor Vertragsabschluss einen Antrag stellen. Ansprechpartnerin bei der Arbeitsagentur ist hier Petra Danhofer, Telefon 08251/8776-993. Ein Angebot, das laut Gottfried Denkel, Leiter des Jobcenters Wittelsbacher Land, bisher nur wenig von den Arbeitgebern genutzt wird.

Gestiegen ist die Zahl der Ausbildungsplätze im Landkreis. Für das Ausbildungsjahr 2018/19 sind bis jetzt rund 750 Stellen gemeldet. Die Zahl der Bewerber sank gegenüber dem Vorjahr auf 519. Ende Juni waren 388 Ausbildungsplätze noch nicht besetzt und 176 Bewerber hatten noch keine Stelle. Denkel sieht mehrere Gründe, warum die Arbeitslosenzahlen sinken. Neben der guten Wirtschaftslage nennt er die individuellen Hilfsangebote für Betroffene oder die Qualifizierung der Mitarbeiter des Jobcenters. Ganz neu ist ein Angebot, bei dem ein Sozialpädagoge des Jobcenters zu Arbeitslosen nach Hause kommt, um sie zu betreuen. Ein Angebot, das jedoch nur für Kleingruppen gilt, betont Denkel.

