05:00 Uhr

Der Schubser hat in Aichach noch mehr Frauen attackiert

Bei der Polizei haben sich weitere Opfer gemeldet, die ein Mann in Aichach auf offener Straße angerempelt hat. In allen Fällen gibt es einen Verdächtigen.

Von Carmen Jung

Ein Mann rempelt auf offener Straße Passanten an, vornehmlich Frauen, und beleidigt sie häufig noch dazu: Das ist in Aichach zuletzt immer wieder vorgekommen. Besonders betroffen machte der jüngste bekannte Fall, als eine 76-jährige Seniorin im Januar nach einer solchen Attacke so schwer stürzte, dass sie sich einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. Inzwischen hat sich herausgestellt: Es gibt noch mehr Fälle dieser Art.

Der Schubser verursacht den Sturz einer 76-Jährigen in Aichach

Auf Anfrage berichtet der Pressesprecher der Aichacher Polizei Peter Löffler, dass sich insgesamt vier weitere Opfer gemeldet haben. Die Fälle gehen bis Mai 2017 zurück. Die Aichacher Ermittler schreiben sie alle einem Verdächtigen zu. Und zwar jenem 51-Jährigen, der wegen zweier solcher Attacken im Juli 2018 bereits vom Aichacher Amtsrichter Walter Hell wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist (wir berichteten).

Die Opfer ahnen nichts Böses, als sie der Schubser in Aichach attackiert

Alle Opfer haben eines gemeinsam: Sie ahnten nichts Böses, als sie zu Fuß unterwegs waren und wurden völlig unvorbereitet getroffen. Manche erlebten einen Rempler, manche verspürten dabei Schmerzen. Doch keines der Opfer traf es so schlimm, wie die 76-Jährige, die am 7. Januar mit ihrem Mann an der Martinstraße unterwegs war. Ihr Begleiter konnte die Attacke nicht verhindern, zu überraschend war sie gekommen. Seine Frau stürzte Augenblicke später und verletzte sich schwer. Der Verdacht der Ermittler konzentrierte sich schnell auf den 51-jährigen Verurteilten. Er war, wie berichtet, auch am Nikolaustag 2018 auf dem Milchwerkgelände auffällig geworden, als er einer Frau gegen ein Bein schlug. Doch es gab noch mehr Vorfälle, wie sich nach unserer Berichterstattung im Januar herausstellte. „Das hat doch einige aufgeschreckt“, stellt Pressesprecher Löffler fest.

Bei der Polizei in Aichach melden sich vier weitere Betroffene

So meldete sich bei der Polizei eine 56-Jährige, die im Dezember an der Martinstraße von einem Mann geschubst und beleidigt wurde. Eine 60-Jährige wurde im Mai 2017 in der Werlbergerstraße angerempelt und beleidigt. Eine 57-Jährige gab an, an der Martinstraße, Ecke Werlbergerstraße im Januar 2018 einen Ellbogen-Check bekommen zu haben. Sie wurde leicht verletzt. Laut Löffler wurde außerdem eine 47-jährige Frau im Oktober 2017 in der Martinstraße angerempelt. Die Polizei in Aichach ist überzeugt davon, dass alle Fälle auf das Konto des 51-Jährigen gehen. Ein Geständnis gibt es nicht. Voraussichtlich nächste Woche geht das Ermittlungspaket zur Staatsanwaltschaft nach Augsburg. Eine weitere Verhandlung vor dem Amtsgericht ist wahrscheinlich.

