Diese Frau kämpft gegen den Klimawandel

Julia Asam aus Ecknach führt die Geschäfte der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwaben. Wie sie mithelfen will, den Klimawandel zu dämpfen.

Von Sabine Roth

Erst 29 Jahre jung und schon in einer leitenden Position. Das hätte sich Julia Asam aus Ecknach (Stadt Aichach) nicht erträumen lassen. Seit Oktober 2018 ist sie Geschäftsführerin der Forstwirtschaftlichen Vereinigung (FV) Schwaben. 21 Forstbetriebsgemeinschaften und Waldbesitzervereinigungen sind der FV angeschlossen. Da kommen über 22000 Waldbesitzer aus dem ganzen Regierungsbezirk Schwaben zusammen, die insgesamt eine Waldfläche von gut 200000 Hektar bewirtschaften. All das gilt es für die Forstlichen Zusammenschlüsse als Dienstleister für den Privat- und Körperschaftswald unter einen Hut zu bringen und zu koordinieren.

Die Arbeit macht Julia Asam Freude. Sie ist viel unterwegs in ganz Schwaben, um Kontakte zu den Forstlichen Zusammenschlüssen zu knüpfen. Dazu kommen die Mitgliederbetreuung und die Imagepflege für den Wald und den Rohstoff Holz. Und es müssen Rahmenverträge für den Holzverkauf abgeschlossen werden. „Auf den Versammlungen sind meistens nur eine Handvoll Frauen anwesend, dafür aber 200 Männer“, sagt Julia Asam lachend. Sie hat direkt nach dem Abitur in Weihenstephan Forst- und Holzwissenschaft studiert und mit dem Master beendet. Danach folgte ein zweijähriges Referendariat in Lohr am Main in Franken, das sie mit der Großen Forstlichen Staatsprüfung als Forstassessorin abschloss. „Da habe ich während meiner Zeit bei den Bayerischen Staatsforsten viel über den Staatswald und beim Amt für Landwirtschaft und Forsten in Augsburg viel über den Privat- und Körperschaftswald gelernt.“ Nach ihrem Referendariat hat sie 2017 eine Arbeitsstelle bei einem Forstunternehmer begonnen, wo sie in Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern versucht, das Beste aus ihrem Wald zu machen, um ihn zukunftsfähig zu gestalten. Hier wird entschieden, welches Holz geerntet, mit welcher Baumart aufgeforstet wird und vieles mehr. „Man muss sowohl die ökonomischen als auch die ökologischen Aspekte beachten“, sagt Julia Asam.

Aichach: Julia Asam hat sich über die Zusage gefreut

„Als dann eine Stelle als Geschäftsführerin bei der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwaben ausgeschrieben war, zögerte ich nicht lange und habe mich beworben. Als ich die Zusage erhielt, habe ich mich sehr gefreut.“ Seitdem hat sie also zwei Jobs zu managen. Ihr Arbeitsalltag besteht aus einem Mix aus Büro und Wald. Neben der FV-Geschäftsstelle in Augsburg arbeitet sie auch weiter beim Forstunternehmen. Dass sie das nun so vereinbaren kann, macht die Waldliebhaberin glücklich. „Die Aufgaben sind sehr unterschiedlich, aber ergänzen sich. Das gefällt mir.“

Waldarbeit ist eine anspruchsvolle und auch gefährliche Arbeit. Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres passierten schon elf tödliche Unfälle in den bayerischen Wäldern. „Ganz alleine sollte man deshalb nicht im Wald arbeiten und immer auf Sicherheit achten“, rät sie. Im Wald arbeitet sie fast nur mit Männern zusammen. Auch alle Geschäftsführer der 21 forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse sind momentan ausschließlich männlich. Es laufe gut, ohne größere Probleme. Manchmal sei der Umgangston schon etwas rau, aber sie werde durchaus ernst genommen. „Ich habe nie versucht, einen Mann zu imitieren. Man muss nicht so tun, als wäre man ein Mann, nur weil man in einem Männerberuf arbeitet.“ Sie glaubt, dass Frauen in diesem Beruf eine große Zukunft haben. Während ihres Studiums waren schon einige Frauen dabei, wobei viele sich in Richtung Waldpädagogik oder Naturschutz orientierten.

Die dunkelhaarige Aichacherin, die auf einem ehemaligen Bauernhof in Ecknach aufgewachsen ist, ist mit Wald groß geworden. Ihr Vater Anton Asam besitzt selbst einen kleinen Wald und ist stolz auf seine Tochter und ihren Werdegang: „Julia hat nicht nur einen Beruf, sondern eine spannende Berufung mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten gewählt.“ Doch den Zugang zur Natur bekam sie nicht nur durch ihn. Auch der Vater einer guten Freundin arbeitet im Wald und hat sie dafür begeistern können. Für sie stand immer schon fest: „Ich will etwas Sinnvolles arbeiten, am liebsten in und mit der Natur.“

Julia Asam geht gerne reiten

Wenn Julia Asam nach Hause kommt, wartet ihre dunkelbraune Criollo-Stute Macarena auf sie. Auch bei Ausritten im Wald ist die Reiterin mit der Natur verbunden. Ihre Stute hat sie übrigens vom Referendariat aus Lohr mitgebracht. Das war Liebe auf den ersten Blick.

Was ihr unter den Nägeln brennt, ist die Erderwärmung: „Eine der größten Herausforderungen meiner Generation ist es, den Klimawandel zu dämpfen, wo immer es geht, und sich an die unumgänglichen Auswirkungen anzupassen.“ Weil es immer wärmer wird und die Niederschlagsverteilung sich verändert, müsse man den Wald in einen klimatoleranten Mischwald umbauen. „Nur Fichten sind der Zukunft nicht gewachsen. Vor allem Stürme und Schädlinge machen dem Gehölz zu schaffen. Mischt man Laubbäume dazu, wird der Wald widerstandsfähiger.“ Naturschützer fordern immer wieder pauschale Flächenstilllegungen – Wald, der nicht bewirtschaftet werden darf. Aber es sei nicht damit getan, dass man im Wald nichts mehr macht. „Seit Jahren gibt es massive Probleme mit dem Borkenkäfer. Deshalb müssen viele Bäume gefällt werden.“ Julia Asams größter Wunsch: ein zukunftssicherer Wald, der den Spagat zwischen Nutzung und Naturschutz schafft und als Kohlenstoffsenke ausgebaut werden kann. „Wald hat eine existenzielle Bedeutung für uns alle.“ Sie möchte diesen Wandel gerne mitgestalten und heute entscheiden, welche Bäume in 80 Jahren in den Wäldern stehen.

