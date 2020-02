vor 55 Min.

Diese Frauen haben Aichach geprägt

Die ASF Aichach feiert 40-jähriges Bestehen und 30 Jahre Internationaler Frauentag

Von Gerlinde Drexler

Der Anruf kam an einem Sonntagmorgen. Daran kann sich Christel Reichl, langjährige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) Aichach noch heute gut erinnern. 40 Jahre ist das jetzt her. Der Grund des Anrufs: Die damalige ASF-Kreisvorsitzende Rosi Rupp informierte Reichl darüber, dass in Aichach eine Ortsgruppe gegründet wird. Das Jubiläum feiert die ASF am Sonntag, 8. März. Dann findet der Internationale Frauentag zum 30. Mal statt.

Ein doppeltes Jubiläum, für das sich die Frauen einem besonderen Thema widmen wollen: Frauen, die die Geschichte der Stadt Aichach mitgeprägt haben. Unter dem Titel „Starke Frauen – Aichacher Originale“ geht es exemplarisch um Eleonore Beck und Therese Reithmaier.

Beck, Nachfahrin der Aichacher Mühlenbesitzerfamilie Beck, dürfte vielen ein Begriff sein. Rund eine halbe Million Euro aus ihrem stattlichen Erbe hinterließ sie der Stadt Aichach. Mit dem Haus der Senioren wurde der Wunsch der Stifterin umgesetzt, eine Begegnungsstätte für ältere Menschen in ihrer Heimatstadt zu schaffen.

Therese Reithmaier war eine ungewöhnliche Gastwirtin. Die 1887 gestorbene Frau übernahm nach dem Tod der Eltern noch minderjährig den Garaus-Bräu (heute: Marien-Apotheke) vor dem Unteren Tor. Das Ungewöhnliche: Sie war nie verheiratet und machte im Hinterzimmer der Gaststätte Politik.

Im Rahmen des Frauentages gibt es dazu im Stadtmuseum einen Vortrag und eine Führung. Anschließend können die Teilnehmer sich über die Frage austauschen, wie es heute um die starken Frauen in Aichach steht.

Zu den Frauen, die während der vergangenen 40 Jahre die Stadt mit prägten, gehören sicher die führenden Köpfe der ASF. Die Einladung zur Gründung des Ortsverbandes unterschrieben der damalige SPD-Ortsvereinsvorsitzende Richard Kratzenberger und die ASF-Kreisvorsitzende Rupp.

In den 1960er Jahren sei auch in der SPD die Frauenpolitik so gut wie kein Thema gewesen, erinnert sich Reichl. Der Frauenanteil unter den Mitgliedern war auf 17,5 Prozent gesunken. Etwas Aufschwung brachten Anfang der Siebzigerjahre Themen wie die Reform des Paragrafen 218 oder die Aufhebung der Schuldpflicht bei Scheidung.

Die führenden Köpfe der ASF Aichach waren in den Anfangsjahren Edeltraud Meilinger und Luise Müller. 1986 gab Meilinger den Vorsitz wegen eines bevorstehenden Umzugs ab. Christl Reichl übernahm den Vorsitz 18 Jahre lang bis 2004. Seitdem führt Kristina Kolb-Djoka die ASF Aichach.

1984 kandidierten in Aichach erstmals ASF-Frauen für den Stadtrat. Den Sprung in das Gremium schaffte jedoch erst sechs Jahre später Reichl als erste ASF-Frau. Auf der SPD-Wahlliste stand sie auf Platz vier. „Es war unwahrscheinlich schwer, als Frau diesen Platz zu bekommen“, erinnert sie sich. 18 Jahre lang saß Reichl im Stadtrat.

Die ASF engagiert sich hauptsächlich für kommunalpolitische Themen. Den ersten Kinderhort in Aichach schoben sie mit an, ebenso die Ganztagsklasse, das Kinderhaus in der Lebenshilfe oder das Jugendzentrum. Außerdem gehört die ASF dem Aktionsbündnis an, dass sich für die Eröffnung der Geburtshilfe in Aichach einsetzt.

Rückblickend auf 40 Jahre ASF sagt Kolb-Djoka: „Die ASF hat in Aichach ihre Handschrift hinterlassen.“ Reichl ergänzt: „Wir sind nicht laut, aber wir setzen um, was wir uns vornehmen.“

Die Feier zu 30 Jahre Internationaler Frauentag und zum 40-jährigen Bestehen der ASF Aichach ist am Sonntag, 8. März, um 10.30 Uhr im Stadtmuseum Aichach.

Themen folgen