vor 32 Min.

Einbrecher klaut hunderte Euro aus Kfz-Prüfstelle in Aichach

Ein Unbekannter ist in die Aichacher Kfz-Prüfstelle in der Industriestraße eingebrochen.

In der Aichacher Industriestraße ist ein Unbekannter in die Kfz-Prüfstelle eingebrochen. Er klaute mehrere hundert Euro - und richtete großen Sachschaden an.

Von Max Kramer

Ein Unbekannter hat über das Wochenende mehrere hundert Euro aus der Kfz-Prüfstelle in der Aichacher Industriestraße entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stemmte der Einbrecher zwischen Freitag, 2. Oktober, um 18.30 Uhr und Montag, 5. Oktober, um 7.30 Uhr ein Fenster der Kfz-Prüfstelle auf. Aus einem Büro nahm er anschließend zwei versperrte Geldkassetten mit jeweils 300 Euro sowie eine weitere Kasse mit 30 Euro Wechselgeld an sich.

Einbruch in Kfz-Prüfstelle Aichach: Polizei bittet um Mithilfe

Neben den entwendeten 630 Euro entstand zudem ein hoher Sachschaden am aufgehebelten Fenster. Er liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter 08251/8989-0.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen