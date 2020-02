vor 35 Min.

Erfolge bei Jugend forscht

Ein dritter Platz und ein Sonderpreis

Ein Sonderpreis und ein dritter Platz – das ist die Bilanz der Teilnehmer aus dem Wittelsbacher Land bei Jugend forscht. Gestern Nachmittag ging der Regionalwettbewerb von Jugend forscht zu Ende. An zwei Tagen hatten die Schüler ihre Projekte an einem Stand der Jury und der Öffentlichkeit präsentiert. Auch zwei Schwestern aus Kühbach und eine Schülerin aus Affing waren mit dabei: Zwei von ihnen wurden geehrt.

Theresa Kosak, 17, aus Affing schaffte es mit ihrer Schulkameradin im Fachbereich Mathematik/Informatik aufs Podium. Sie belegten mit ihrer Arbeit über den Goldenen Schnitt in Kunst und Natur den dritten Platz. Für sie ist der Wettbewerb damit vorbei, denn nur der Erstplatzierte darf weiter zum Landeswettbewerb. Sarah Felber, 16, aus Kühbach hatte mit ihrer Freundin eine biologisch abbaubare Frischhaltefolie hergestellt. Damit wollten sie den Unmengen an Plastikmüll entgegenwirken. Sie erhielten den Sonderpreis für „Nachwachsende Rohstoffe“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.Sarahs Schwester Melanie, 14, stellte selbst Naturkosmetik her. Für sie gab es keine Platzierung. (anlb) "Bayern Seite 14

Themen folgen