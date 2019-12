Es bleibt in Affing bei drei Bürgermeisterkandidaten

Plus Drei Männer wollen Bürgermeister in Affing werden. Die Ortsteile Gebenhofen und Anwalting verzichten diesmal auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten.

Seit Monaten ist bekannt, dass es in Affing drei Kandidaten um das Bürgermeisteramt gibt: Amtsinhaber Markus Winklhofer, Zweiter Bürgermeister Gerhard Faltermeier und Gemeinderatsmitglied Carlos Waldmann. Noch offen war bislang, wie sich die Ortsteile Gebenhofen und Anwalting diesmal verhalten werden. Sie hatten 2014 mit dem Augsburger Erwin Gerblinger einen Bürgermeisterkandidaten gestellt.

Gebenhofen und Anwalting stellen keinen Bürgermeisterkandidaten

Anfragen unserer Zeitung haben ergeben: Die Ortsteile verzichten diesmal auf einen Bürgermeisterkandidaten. Die CSU, die Gebenhofen repräsentiert, will sich in der Bürgermeisterkandidatenfrage neutral verhalten. Das kündigte Ortsverbandsvorsitzender Siegfried Haas an. Die Nominierung ist am 8. Januar geplant. Die Freie Wählergemeinschaft Anwalting hat laut Josef Schmid ebenso entschieden, keinen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen. Alles weitere werde sich bei der Nominierungsversammlung am 10. Januar zeigen, so Schmid.

Carlos Waldmann hat bereits 2015 kandidiert

Winklhofer ist der Kandidat der CSU Affing und der Christlichen Bürgervereinigung Affing. Die Freie Bürgergemeinschaft Aulzhausen und die Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen haben Gerhard Faltermeier nominiert.

Carlos Waldmann, der bei der außertourigen Bürgermeisterwahl 2015 die Liste Gemeinsam für Affing gegründet hatte, tritt diesmal, wie zuletzt als Gemeinderatskandidat, für die Liste SPD/Freie Bürger an. Damit ist die Namensgleichheit mit der jüngst entstandenen neuen Liste Gemeinsames Affing umgangen. Die Nominierung von SPD/Freie Bürger ist ebenfalls am 10. Januar geplant.

