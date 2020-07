06:01 Uhr

"Es fehlt etwas": So geht Rennfahrer Stefan Bradl mit der Corona-Krise um

Stefan Bradl wird in dieser Saison nicht in der Moto GP starten.

Plus Motorradrennfahrer Stefan Bradl fährt 2020 keine Rennen in der der nun startenden Königsklasse Moto GP. Wie es für den 30-jährigen Zahlinger jetzt weitergeht.

Von Sebastian Richly

So lange Zeit waren Stefan Bradl und sein Motorrad selten getrennt. Sein Flugticket für den Saisonauftakt in Katar hatte der Zahlinger Anfang März schon gebucht, doch die Corona-Krise machte dem Zahlinger einen Strich durch die Rechnung. Seitdem hielt sich der 30-Jährige zu Hause mit Radfahren und Krafttraining fit. An Motorradfahren war lange nicht zu denken. Am Wochenende startet nun die verkürzte Saison in der Moto GP im spanischen Jerez. Allerdings ohne Bradl.

Denn der Testfahrer, der auch als TV-Experte für den österreichischen Sender Servus TV im Einsatz ist, wird beim Auftakt nicht dabei sein. Der Zahlinger berichtet aus dem Studio und nicht von der Strecke: „Die Auflagen sind streng. Wir wechseln uns ab. Ich werde bei der Hälfte der Rennen vor Ort sein“, so der Honda-Testfahrer.

Stefan Bradl bei einem früheren Redaktionsbesuch bei den Aichacher Nachrichten. Bild: Sebastian Richly (Archivbild)

Stefan Bradl: Testfahrten müssen noch warten

In der vergangenen Saison durfte der Deutsche bei insgesamt vier Rennen an den Start gehen, 2020 muss er komplett zuschauen: „Das sind die verschärften Regeln. Das ist bitter für mich, aber ich akzeptiere das. Wir müssen froh sein, dass die Saison überhaupt stattfinden kann.“ Große Vorfreude will beim Zahlinger allerdings nicht aufkommen: „Ohne Zuschauer ist das einfach nicht dasselbe. Als Rennfahrer spürt man, dass etwas fehlt. Wenn dir die Fans zujubeln, motiviert dich das nochmals zusätzlich.“

Auf den Jubel der Fans muss Bradl mindestens bis 2021 warten. Auf seine Maschine kehrt er im August zurück, dann stehen voraussichtlich wieder Testfahrten für den 30-Jährigen auf dem Programm. Allerdings nicht wie geplant in Japan, sondern im italienischen Misano: „Die Einreisebestimmungen sind sehr streng in Japan und wir müssten uns erst einmal zwei Wochen in Quarantäne begeben.“ Die letzten Tests hatte er Anfang des Jahres absolviert, ausgerechnet in Jerez. „Man vermisst das Fahren ungemein.



Hausbau und Tennis: So nutzt Bradl nutzt die Krise

Ich war letzte Woche in Hockenheim das erste Mal wieder auf der Strecke, allerdings mit einer umgebauten Maschine für die Straße. Das war ganz gut und wichtig, aber nicht vergleichbar. Eher ein gemütliches Rumrollen.“ Angst, dass er nach der langen Pause nicht zurück zu alter Stärke finden wird, hat Bradl nicht: „Das Motorradfahren verlernt man nicht. Man braucht nach so langer Zeit natürlich etwas, um wieder auf sein Tempo zu kommen. Aber prinzipiell kommt man als Rennfahrer schnell wieder rein.“ In den kommenden Wochen wird Bradl öfter am Sachsenring seine Runden drehen, um sich noch besser auf die kommenden Monate vorbereiten können.

Die Zwangspause nutzte der 30-Jährige und schaute unter anderem auf dem Tennisplatz des BC Adelzhausen vorbei. Bild: Verena Kanzler

Die Corona-Krise hat den kompletten Rennkalender durcheinandergewirbelt. Die unfreiwillige Pause hatte für Stefan Bradl aber auch Vorteile: „Ich hatte wirklich viel Zeit. Normalerweise ist diese Zeit im Jahr immer sehr stressig für mich. Ich bin ja eigentlich fast nur unterwegs. Es fühlt sich schon ein bisschen komisch an, die ganze Zeit zu Hause zu sein.“ Langweilig wurde es dem 30-Jährigen aber auch nicht: „Ich baue in Zahling gerade ein Haus und hatte so viel Zeit, auf der Baustelle vorbeizuschauen. So kann man besser verfolgen, wie es vorangeht. Das ist sicher kein Nachteil“, so Bradl, der noch in diesem Jahr in sein neues Heim einziehen möchte.

Moto GP: So geht es für Stefan Bradl weiter

„Der Umzug ist für Weihnachten geplant. Aber ich habe gar keinen Stress. Alles geht gut voran.“ Der frühere Moto2-Weltmeister gibt aber zu: „Ich war auch froh, dass ich immer etwas zu tun hatte, sonst wäre mir sicher die Decke auf den Kopf gefallen.“ Der Zahlinger machte auch abseits der Rennstrecke eine gute Figur – so etwa auf dem Tennisplatz bei seinem Heimatverein BC Adelzhausen unten.

Aufgrund der Auflagen im Zuge der Corona-Krise wird Motorradrennfahrer Stefan Bradl in dieser Saison keine Rennen fahren. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild)

In Zukunft würde Bradl allerdings den Tennisschläger gerne wieder gegen einen Motorradhelm eintauschen. „Es kommt darauf an, wie sich die Pandemie entwickelt. Gerade die Reisebeschränkungen sind ein großes Thema. Es muss sicher sein, das ist das Wichtigste, auch wenn es unser Beruf ist.“ Eines bleibt dem Zahlinger allerdings erspart. Die Hitze beim Saisonauftakt in Spanien: „Im Juli sind da über 40 Grad, das macht jetzt nicht ganz so viel Spaß.“

Lesen Sie über Stefan Bradl auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen