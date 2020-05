00:32 Uhr

Evangelische Gottesdienste

Mundschutz und späterer Beginn

In der Paul-Gerhardt-Kirche in Aichach und im Gemeindezentrum in Altomünster (Landkreis Dachau) finden am Sonntag wieder evangelische Gottesdienste statt. Allerdings unter „Corona-Bedingungen“, das heißt mit Sicherheitsabstand, Mundschutz in geschlossenen Räumen, Handdesinfektion, Liedblättern und gedämpftem Gesang. Kirchenvorsteher stehen hilfreich und leitend bereit.

Da nach diesen Bestimmungen in der relativ kleinen Paul-Gerhardt-Kirche nur 24 Personen Platz finden können, bittet der Kirchenvorstand alle Gemeindeglieder mit Auto, zum Gottesdienst nach Altomünster zu kommen. Dort bieten das große Gemeindezentrum und der große Garten mehr Möglichkeiten.

So wird im Mai und Juni die Anfangszeit für den Gottesdienst in Altomünster von 9 auf 10 Uhr verschoben. Auch finden dort bei schönem Wetter alle Gottesdienste im Freien statt. Gottesdienste am Sonntag, 10. Mai: 10 Uhr Altomünster, Garten des Gemeindezentrums (Stahl/Holzapfel); 10.30 Uhr Aichach, Paul-Gerhardt Kirche (Buchholz/Kraemer). (AZ) "Seite 41

