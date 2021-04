Fachkräftemangel: Kliniken an der Paar rekrutieren tunesische Pfleger

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, rekrutieren die Kliniken in Aichach und Friedberg Pflegekräfte im Ausland. Zwei Mitarbeiter aus Tunesien sind schon da.

Der Fachkräftemangel im Bereich der Pflege macht sich auch in den Kliniken an der Paar mit ihren Häusern in Aichach und Friedberg bemerkbar. Deshalb setzen die Kliniken unter anderem auf Pflegekräfte aus dem Ausland. Zwei qualifizierte Pflegekräfte aus Tunesien sind bereits in Friedberg eingetroffen. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Insgesamt werden einer Mitteilung der Kliniken zufolge sieben Kräfte für die Kliniken in Friedberg und Aichach rekrutiert. Vor dem Start müssen die ausländischen Pflegekräfte ein sogenanntes "Anerkennungsverfahren" beantragen: Dabei werde die Gleichwertigkeit der ausländischen mit der deutschen Berufsqualifikation geprüft, heißt es in der Mitteilung. Es würden die Dauer und der Inhalt der Ausbildung, die Berufserfahrung und die Sprachkenntnisse überprüft. Mögliche Defizite würden durch weitere Kurse ausgeglichen.

Tunesische Pfleger in Aichach-Friedberg: Ihre Ausbildung wird geprüft

Solange das "Anerkennungsverfahren" läuft, sind die ausländischen Kräfte als Pflegehelfer in den Kliniken an der Paar beschäftigt. Die Unterschiede zwischen der deutschen und der tunesischen Ausbildung sind nach Angaben der Kliniken an der Paar nicht groß. Der ausschlaggebende Punkt sei das Pflegeverständnis: In Tunesien würden Pflegekräfte verstärkt im medizinischen Bereich geschult und könnten mit einer ärztlichen Assistenz verglichen werden.

Die ersten Pflegekräfte aus Tunesien sind im Friedberger Krankenhaus angekommen. Foto: Bettina Huber

Die klassische Pflege am Bett, wie Körperpflege oder die Gabe von Nahrung, die in Deutschland einen großen Teil des Pflegeberufs einnehme, werde in Tunesien oft von Angehörigen der Patienten übernommen. Stefanie Sperner, Personalleiterin der Kliniken an der Paar, ist froh über das zusätzliche Personal: "Wir freuen uns sehr über die Anreise der tunesischen Fachkräfte, auf die gemeinsame Zusammenarbeit und die Unterstützung unserer Teams auf den Stationen." (AZ)

Lesen Sie dazu auch: