19:33 Uhr

Fahranfängerin fährt Radler an

19-jährige Frau erfasst mit ihrem Auto bei Altomünster einen Radfahrer. Die Ursache ist unklar

Eine Fahranfängerin hat mit ihrem Auto einen Radfahrer erfasst. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Maifeiertag um 18.15 Uhr. Der 41-jährige Radler aus dem südlichen Landkreis Aichach-Friedberg war von Altomünster in Richtung Oberndorf unterwegs. Die 19-jährige Fahranfängerin erfasste ihn mit ihrem Auto beim Vorbeifahren. Der Radler stürzte und brach sich den Unterarm. Die Unfallfahrerin erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. (AN)

