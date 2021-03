Feuerwehren in Pöttmes sollen neuere Fahrzeuge und Ausrüstung erhalten

18:25 Uhr

Im August 2020 brach in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Pöttmes-Seeanger ein Brand aus. Ein Großeinsatz war die Folge. Um den Ausrüstungsbedarf der Feuerwehren im Markt Pöttmes ging es nun im Gemeinderat.

Plus Die Feuerwehren im Markt Pöttmes sollen neuere Fahrzeuge und Ausrüstung erhalten. Ein weiteres Thema im Gemeinderat ist die Sperre der Staatsstraße Pöttmes-Kühnhausen.

Von Johann Eibl

Freiwillige Feuerwehren sind für jede Kommune von enormer Bedeutung. Ihren Stellenwert unterstrichen bei der Sitzung des Marktgemeinderats Pöttmes in der Schulturnhalle am Donnerstag zahlreiche Redner. Dem Gremium lag eine lange Liste vor, aus der der Bedarf der freiwilligen Feuerwehren für den Zeitraum von 2021 bis 2027 zu ersehen war. Darunter waren neuere Fahrzeuge ebenso wie eine zeitgemäßere Ausrüstung.

Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) hatte im September eine Besprechung mit den Kommandanten des gesamten Marktes gehabt. Er betonte, es gehe darum, alte Fahrzeuge zu ersetzen und die Schutzausrüstungen so zu beschaffen, dass sie den aktuellen Anforderungen entsprächen. Ketz sagte: "Das ist das erste Mal, dass so ein Plan aufliegt." Man solle nun Signale an die Feuerwehren senden. Sissi Veit-Wiedemann (CSU) merkte an: "Ich finde es gut, dass sich der Bürgermeister darum gekümmert hat." Das sei in den vergangenen Jahren nicht der Fall gewesen.

Bedarf der Feuerwehren in Pöttmes: 300.000 Euro Kosten in diesem Jahr

Thomas Golling, Fraktionssprecher des Bürgerblocks, widersprach: "Dass es das erste Mal ist, das ist schlichtweg falsch." Franz Schindele (ebenfalls Bürgerblock), der bis 2020 zwölf Jahre als Bürgermeister in der Verantwortung gestanden hatte und jetzt wieder dem Gemeinderat angehört, rechnete vor: "In meiner Amtsperiode sind sieben Fahrzeuge beschafft worden. Wir sind den Feuerwehren immer entgegengekommen, wir hatten immer ein gutes Miteinander."

Dass eine langfristige Perspektive ermittelt wird, fand Schindele gut. Nun wird der Bedarf für die Wehren in die Finanzplanung aufgenommen. Allein für 2021 zeichnen sich Kosten von über 300.000 Euro ab.

Kinderkrippe am Spatzennest Der Anbau der Kinderkrippe an den Kindergarten Spatzennest verläuft weiterhin plangemäß. Wie Peter Fesenmeir vom Bauamt mitteilte, trocknet gerade der Estrich. Man könne davon ausgehen, dass die Einrichtung ab dem kommenden Herbst genutzt werden kann. An den Gesamtkosten von 2,2 Millionen Euro für das Projekt dürfte sich kaum etwas ändern, so Fesenmeir. Die Planung der Freianlagen wurde mit der Leitung des Kindergartens abgestimmt.

Staatsstraße gesperrt Vom Mittwoch, 17. März, bis Ende dieses Jahres wird die Staatsstraße 2045 von Pöttmes nach Kühnhausen gesperrt. Dort wird ein Geh- und Radweg angebaut, außerdem wird die Straße zum Teil verlegt. Bei den Arbeiten kamen Überreste eine Keltensiedlung aus dem Zeitraum von 1000 bis 500 vor Christus zum Vorschein. Bisher wurden 300 Einzelfunde gezählt.

CWG-Fraktionssprecher Alwin Wagner riet dem Bürgermeister, sich mit seinem Kollegen in Todtenweis in Verbindung zu setzen. Die Lechraingemeinde wird 120.000 Euro vom Freistaat erhalten, um einen großen Teil der Kosten für die dortigen Ausgrabungen abzudecken. Die Arbeiten in Richtung Kühnhausen werden wohl in diesem Jahr nicht mehr fertig werden.

Georg Lohner (links) wurde als neues Mitglied des Pöttmeser Marktgemeinderats von Bürgermeister Mirko Ketz (rechts) vereidigt. Lohner rückt bei der CWG für Helmut Drittenpreis nach. Bild: Johann Eibl

Georg Lohner vereidigt Zu Beginn der Sitzung wurde Georg Lohner als neues Mitglied des Marktgemeinderats Pöttmes vereidigt. Der Handzeller folgt auf Helmut Drittenpreis, der im gleichen Ort zu Hause ist und vor einigen Wochen sein Ausscheiden aus dem Gremium mitgeteilt hatte. Alwin Wagner, der CWG-Fraktionschef, teilte mit, Lohner werde die Plätze seines Vorgängers in den Ausschüssen "eins zu eins" übernehmen. Außerdem soll Lohner als Wagners Vertreter fungieren.

