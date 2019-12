03.12.2019

Flugzeugabsturz – keine Wehr rückt aus

Für eine Übung der Kreisbrandinspektion und der Unterstützungsgruppen wird ein Großeinsatz in und um die Stadt Aichach an drei Orten simuliert. Die Infos kommen per Funk

Flugzeugabsturz bei Aichach – zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Glücklicherweise handelte es sich bei dieser Alarmmeldung nur um eine Übung der Kreisbrandinspektion und der Unterstützungsgruppen, kurz UG, im Landkreis. Für diese Führungsübung wurde extra eine Firma engagiert, die professionell eine Großschadenslage über Funk und andere Medien einspielte. So musste auch keine Wehr zur gespielten Katastrophe ausrücken.

Ziel der Übung war es, Schritt für Schritt drei Großeinsätze zu leiten und schließlich zu einem Gesamteinsatz zusammenzuführen. Es wurde angenommen, dass ein Passagierflugzeug Airbus A350 auf dem Flug von Stuttgart nach München bei Sulzbach abstürzt.

Noch in der Luft verliert die Maschine mehrere Bauteile. Eines davon stürzt daraufhin brennend in den Obi-Baumarkt im Aichacher Stadtteil Ecknach und löst dort einen mittelschweren Brand mit mehreren Verletzten aus.

Ein weiteres Teil, das auf die B300 stürzt, führt zu einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus. Für eine realistische Lagedarstellung wird eine reale Disponierung der Leitstelle angefordert. Das heißt, dass tatsächlich mit den Einheiten auf dem Papier geübt wird, die der Leitstellenrechner auch im Realeinsatz disponieren würde. Bei dem inszenierten Unglück wird vor allem das Können der UG-Feuerwehr auf die Probe gestellt.

Die UG der Feuerwehr Friedberg entlastet die Einsatzleitung an der Absturzstelle, die UG der Feuerwehr Aichach den Brand im Baumarkt, Mering hilft im Verlauf der gesamten Feuerwehreinsatzleitung und die UG ÖEL steht dem Örtlichen Einsatzleiter zur Seite. Dieser wird auch wie im Realeinsatz laut Katastrophenschutzgesetz vom Landrat bestellt, um alle Organisationen wie beispielsweise Rettungsdienst und THW zu führen. Außerdem unterstützt die Feuerwehr Kühbach mit ihrem Mehrzweckfahrzeug den Einsatzabschnitt „B300“. Auch der Einsatz des neu ins Leben gerufenen „Inspektionsdienst Feuerwehr“ wird auf die Probe gestellt.

Insgesamt leisten alle Teilnehmer und Unterstützungsgruppen hervorragende Arbeit. Die Übung zeigt, dass das neu geschaffene Führungskonzept des Landkreises Früchte trägt und dass auch bei größeren Schadenslagen eine kompetente Führung gewährleistet ist, heißt es abschließend. Die gesamte Übung spielte sich im Feuerwehrhaus Aichach ab. (AN)

