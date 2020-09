vor 19 Min.

Fridays for Future sammelt Fußspuren

Besondere Aktion in Aichach zum globalen Klimastreik

„Kein Grad weiter“ – unter diesem Motto wird am Freitag, 25. September, in vielen Ländern für eine wirksame Klimapolitik demonstriert. Gemeint ist damit: Die Durchschnittstemperatur darf um kein Grad weiter ansteigen. Die Streiks sollen auch die Bundesregierung an ihr eigenes Versprechen erinnern, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Aichacher Fridays-for-Future-Ortsgruppe, will mit einer Demonstration der besonderen Art am globalen Streik teilnehmen: Damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig versammeln, ist jeder eingeladen, am Donnerstag, 24. September, oder Freitag, 25. September, in Aichach zum Tandlmarkt zu kommen und die eigenen Fußspuren mit Straßenkreide nachzumalen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wer möchte, kann außerdem ein Demoschild aufstellen oder mit der Kreide passende Sätze auf den Boden schreiben. Dafür wird an beiden Tagen Straßenkreide bereitstehen. Am Freitag, 25. September, wird die Ortsgruppe außerdem mit einem Stand vertreten sein. (AZ)

Themen folgen