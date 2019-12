vor 41 Min.

Generationenwechsel im Rehlinger Gemeinderat

CSU und die Bürger für Rehling nominieren gemeinsam ihren Bürgermeisterkandidaten Christoph Aidelsburger. Der 36-jährige Techniker wird mit 33 Ja-Stimmen einhellig ins Rennen geschickt. Auch unter den Kandidaten für den Gemeinderat sind viele junge Gesichter

Von Josef Abt

In Rehling wird es 2020 neue Gesichter im Gemeinderat geben. Bürgermeister Alfred Rappel hat wie acht der 14 Gemeinderäte bereits bekannt gegeben, im März nicht wieder zur Wahl zu stehen. Zuletzt hatte Philipp Hörmann aus beruflichen Gründen auf eine weitere Kandidatur verzichtet.

Alles sieht nach einem Generationenwechsel aus. Viele junge Bürger bewerben sich um ein Amt im Gemeinderat. Darunter Neubürger, die in der Kommunalpolitik etwas mit bewegen wollen. Am Freitag fand im Sportheim in Oberach die Nominierungsversammlung statt. Neben Mitgliedern der Partei und Wählergruppe waren zahlreiche Gäste gekommen, um sich von den neuen Kandidaten ein Bild zu machen. Wie berichtet, gibt es bei der Kommunalwahl am 15. März eine gemeinsame Liste der CSU mit den Bürgern für Rehling. Es ist also mehr eine Persönlichkeitswahl, bei der die Parteizugehörigkeit eine untergeordnete Rolle spielt.

Der Vorsitzende der Bürger für Rehling, Ignaz Strobl, der als möglicher Bürgermeisterkandidat gehandelt worden war, und sich aus beruflichen und familiären Gründen doch dagegen entschied, übernahm das Wort. Er freute sich, dass mit Christoph Aidelsburger, dem stellvertretenden CSU-Ortsverbandsvorsitzenden, noch ein Kandidat für den Posten als Rathauschef gefunden werden konnte. Bislang ist er der Einzige in Rehling. Strobl ging auch auf die Entscheidung ein, nur noch mit einer gemeinsamen Liste in die Wahl zu gehen. Nach seinen Worten habe es in den vielen Jahren zuvor keinerlei Konfrontationen innerhalb der beiden Fraktionen gegeben, es habe immer nur die Sachpolitik im Mittelpunkt gestanden, „und so macht es eigentlich keinen Sinn mit eigenen Listen, wir wollen gemeinsam und gestärkt zum Wohle der Gemeinde antreten, unabhängig von unserer Gruppierung“, so Ignaz Strobl.

Vor den Wahlen wurde Wolfgang Haberl zum Wahlleiter ernannt, der von Alfred Rappel und Gerhard Müllegger unterstützt wurde. Dem schloss sich die Vorstellung des Bürgermeisterkandidaten Christoph Aidelsburger an, der selbstbewusst die persönliche Entscheidung für seine Nominierung darlegte und optimistisch und zielgerichtet auf seine Tätigkeit nach der Wahl vorausblickte.

Christoph Aidelsburger ist im Aichacher Ortsteil Klingen geboren. Er ist 36 Jahre alt und beruflich als Maschinenbautechniker beim Großunternehmen Krauss-Maffei in München tätig. Seit dreieinhalb Jahren wohnt Aidelsburger in Rehling, wo er zusammen mit seiner Frau im neuen Baugebiet Schulstraße ein Häuschen gebaut und hier seine zweite Heimat gefunden hat. Diese will er auch mitgestalten, wie er in einem Gespräch betonte. Das Bürgermeisteramt habe ihn schon länger beschäftigt, denn er engagierte sich seit Jahren nicht nur in Vereinen seiner früheren Heimat, er interessiert sich auch für die Kommunalpolitik. Aidelsburger wurde im März beim Rehlinger CSU-Ortsverband als Stellvertreter des Vorsitzenden Wolfgang Haberl gewählt. Er soll demnächst den bisherigen Vorsitzenden ablösen, der sich zurückziehen möchte.

Aidelsburger kommt aus einer kinderreichen Familie und alle seine Geschwister seien in Vereinen und Organisationen tätig, wie er betonte. Er selbst war schon in jungen Jahren als Vorstandsmitglied in verschiedenen Vereinen in Klingen und Aichach und kennt auch die ländliche Struktur einer Gemeinde in der Größenordnung wie Rehling. Er ist sich sicher, als Bürgermeister etwas bewegen zu können. Christoph Aidelsburger ist sich auch im Klaren, dass seine Entscheidung für eine Bürgermeister-Kandidatur kein leichter Schritt, auch in privater Hinsicht, ist. Er wolle für alle Rehlinger Bürger da sein.

Die Wahl fiel mit 33 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung erwartungsgemäß eindeutig aus. Aidelsburger sagte: „Ich möchte und muss in diese Aufgaben langsam hineinwachsen und kann deshalb auch noch keine großen Wahlversprechen machen, die ich dann vielleicht nicht ganz halten kann.“

Dann ging es an die Wahl der Gemeinderatskandidaten. Für eine weitere Kandidatur fest zugesagt haben die amtierenden Gemeinderäte Katharina Jakob, Silvia Huber, Ignaz Strobl, Robert Happacher, Anton Haberl und Klaus Jakob, die auch alle zur Wiederwahl standen. Bei beiden Gruppierungen haben sich junge Mitbürger zur Wahl bereit erklärt. Vor der Abstimmung hatten sie Gelegenheit, sich vorzustellen und ihre kommunalpolitischen Ziele zu präsentieren. Die Abstimmung der Liste mit den 20 Kandidaten wurde wie vorgelegt 33-mal mit „Ja“ im Block bestätigt.