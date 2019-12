vor 41 Min.

Geschenk für Bayern-Fans

Lucas Hernandez erfüllt alle Wünsche

Kurz vor seinem 25. Geburtstag hat der Fanklub Fankurve Adelzhausen bereits eine Art vorzeitiges Geschenk erhalten. Lucas Hernandez kam gestern in diesen Ort an der Autobahn; der 23-jährige Abwehrspieler des FC Bayern München, der mit Frankreich letztes Jahr Fußball-Weltmeister wurde, gewann bei seinem Auftritt viele neue Freunde. Geduldig beantwortete er 45 Minuten lang viele Fragen und erfüllte ungezählte Wünsche nach Fotos und Autogrammen. Nach einer Knöcheloperation wird der Fußballer, der für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atletico Madrid an die Isar gewechselt war, eigenen Angaben zufolge in wenigen Wochen wieder angreifen. (jeb) "Seite 7

Eine Bildergalerie finden Sie unter

aichacher-nachrichten.de/aichach