11:30 Uhr

In Pöttmes gibt es jetzt eine Tagespflege

Bei der Eröffnung der neuen Tagespflege in Pöttmes: (von links) Stefan Hummel (Leiter der Geschäftsstelle Gemeinde Pöttmes), Bürgermeister Franz Schindele, Centa Plöckl (Vorsitzende Sozialstation), Andrea Neukäufer (Einrichtungsleitung St. Hildegard), Sebastian Hartmann (Geschäftsführer Sozialstation).

Die Sozialstation Aichach eröffnet ein neues Angebot für Pflegebedürftige in Pöttmes. Wo die Tagespflege angesiedelt wird.

In Pöttmes wurde jetzt eine Tagespflege eröffnet. Träger des neuen Angebots für pflegebedürftige Menschen und vor allem deren Angehörige in Pöttmes und Umgebung ist die Sozialstation Aichach. Die Tagespflege ist im Pflegeheim St. Hildegard angesiedelt und wird im Konzept als „eingestreute Tagespflege“ betrieben.

Tagespflege heißt, dass Pflegebedürftige morgens von Zuhause abgeholt werden und den Tag in der Einrichtung verbringen. Dort werden sie betreut und versorgt, und am Abend wieder nach Hause gebracht. Sebastian Hartmann, Geschäftsführer der Sozialstation Aichach, erläuterte: „Die Tagespflege ist ein wichtiger Versorgungsbaustein vor allem in der häuslichen Versorgung und eine große Entlastung für pflegende Angehörige.“

Es stehen sechs Plätze für die Tagespflege in Pöttmes zur Verfügung

Die Tagespflege ist geöffnet von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Andrea Neukäufer, Leiterin des Pflegeheims St. Hildegard, sagte: „Die Tagespflege kann für fünf Tage pro Woche gebucht werden, aber auch für weniger Tage.“ Insgesamt stehen derzeit sechs Plätze für Tagespflegegäste zu Verfügung.

Ein Großteil der Leistung kann direkt mit der Pflegeversicherung abgerechnet werden. Hierfür stünden den Pflegebedürftigen großzügig Mittel zur Verfügung, hieß es bei der Eröffnung. Das Angebot steht allen Menschen offen, die pflegebedürftig sind.

Gerade für die Menschen in Pöttmes und Umgebung schließt dieses Angebot eine Versorgungslücke, wie der Pöttmeser Bürgermeister Franz Schindele: „Wir sind sehr froh, dass wir für die pflegebedürftigen Menschen in Pöttmes ein ortsnahes Angebot haben.“

Kontakt: Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, muss sich vorab anmelden. Interessenten bekommen direkt im Pflegeheim St. Hildegard unter Telefon 08253/99520500 Auskunft. (AN)

