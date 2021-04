In der Tödtenrieder Schule wird es eng - die Gemeinde rüstet sich

Plus Die zwei ersten Klassen in Tödtenried sind voll. Kommt nur ein Schüler dazu, ist ein weiterer Raum nötig. Dann will die Gemeinde Sielenbach gerüstet sein.

Die Zahl der Erstklässler in der Grundschule Adelzhausen ist aktuell gerade so an der Grenze, dass zwei Klassenzimmer ausreichen. 56 Kinder sind in den beiden Klassen, die im Schulhaus im Sielenbacher Ortsteil Tödtenried unterrichtet werden. Es gehört zum Schulverband Adelzhausen-Tödtenried. Der Sielenbacher Gemeinderat will schnell reagieren können, wenn ein drittes Klassenzimmer nötig wird. Das beschloss er in der Sitzung am Mittwoch.

Bürgermeister schlägt einen Container im Garten der Schule Tödtenried vor

Steigt die Zahl der Erstklässler nur um ein Kind an, müssten die Schüler auf drei Klassenzimmer verteilt werden. Ein Szenario, das schnell real werden könnte, weiß Bürgermeister Heinz Geiling nach Gesprächen mit der Schulleiterin. Um für den Fall gewappnet zu sein, schlug er vor, einen Bauantrag ans Landratsamt zu stellen, um im Garten der Schule in Tödtenried einen Container aufstellen zu können.

Wie Bürgermeister Geiling schätzt, würden sich die Kosten für Planung und ein Brandschutzkonzept auf etwa 2500 Euro belaufen. Wird der Container als zusätzliches Klassenzimmer nicht benötigt, wäre diese Summe in den Sand gesetzt. Der Gemeinderat war einstimmig dafür, den Antrag auf jeden Fall zu stellen. Damit könne man kurzfristig reagieren, schloss sich das Gremium dem Vorschlag des Bürgermeisters an.

Das könnte Sie auch interessieren: