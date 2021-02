18:30 Uhr

Interaktive Grafik: Wo in Aichach-Friedberg wie eng gebaut werden darf

Neubauten in Bayern sollen künftig näher beieinanderstehen, doch einige Kommunen in Aichach-Friedberg stellen sich quer. Ein Überblick, wo welche Regeln gelten.

Von Max Kramer

Am 1. Februar ist eine Novelle der Bayerischen Bauordnung in Kraft getreten - klingt unspektakulär, birgt aber Sprengstoff. Die Novelle sieht nämlich vor, dass Neubauten künftig deutlich enger beieinanderstehen sollen. War bislang der Mindestabstand von "1H" an zwei Gebäudeseiten vorgeschrieben - also mindestens die Höhe des jeweiligen Gebäudes -, soll nun nur noch "0,4H" Abstand zum Nachbarn gelten.

Abstandsflächen: Aichach-Friedberg reagiert auf neue Bauordnung

Ziel der Maßnahme ist es, das Bauen schneller, günstiger und vor allem flächensparender zu machen. Die neue Regelung findet allerdings nicht überall Anklang - auch im Landkreis Aichach-Friedberg stellen sich einige Kommunen quer und haben eigene Pläne entwickelt. Eine Übersicht, in welcher Gemeinde künftig was gilt:

Per Klick auf die einzelnen Gemeinden erscheinen zusätzliche Informationen zu den jeweiligen Abstandsregelungen.

Wo darf wie eng gebaut werden? Gemeinden im Überblick

