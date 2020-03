vor 23 Min.

Investor plant Solarpark bei Schnellmannskreuth

Sechs Hektar große Photovoltaikanlage soll nahe dem Inchenhofener Ortsteil Unterbachern entstehen

Nahe dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth soll eine Photovoltaikanlage entstehen. Ein Investor plant einen sechseinhalb Hektar großen Solarpark an der Gemeindegrenze von Pöttmes und Inchenhofen (siehe Grafik). Im Pöttmeser Marktgemeinderat sorgte das für keine größere Diskussion. 17 von 21 Ratsmitgliedern stimmten für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Photovoltaikanlage in den Aubreiten“ sowie die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans. Erich Poisl, Alwin Wagner, Xaver Tyroller und Klaus Hallwirth (alle CWG) votierten dagegen.

Xaver Tyroller sagte, er sei gegen den Solarpark. Bei dem Boden nahe dem Inchenhofener Ortsteil Unterbachern handle es sich um „bestes Ackerland“. In Anspielung auf die vielen Spargelfelder in der Gegend ergänzte er, in und um Schnellmannskreuth seien ohnehin schon so viele Ackerflächen mit Folien bedeckt.

Dritter Bürgermeister Thomas Huber (Bürgerblock) entgegnete, genau das sei für ihn der Grund, für die Photovoltaikanlage zu stimmen. So werde die Fläche wenigstens zur Stromerzeugung genutzt. Die Ausgleichsflächen liegen nicht auf dem Gebiet des Solarparks. Eine Tatsache, die in den Augen von CSU-Fraktionssprecher Mirko Ketz nicht gegen das Projekt sprach.

Bürgermeister Franz Schindele erläuterte das Verfahren: Am Montag fällte der Marktgemeinderat den Aufstellungsbeschluss. Damit steigt die Gemeinde in das Bauleitverfahren ein. Nun werden Träger öffentlicher Belange eingeladen, ihre Stellungnahmen abzugeben, die anschließend im Gemeinderat abgewogen werden. Erst nach einer nochmaligen Auslegung der Pläne falle die endgültige Entscheidung im Gemeinderat, so Schindele.

Bei dem Investor handelt es sich um die Sonnenenergie AIC GmbH aus Aichach. Sie betreibt unter anderem die Photovoltaikanlage südlich der Aukapelle bei Obergriesbach zwischen Kreisstraße AIC10 und Paartalbahn. Vor einem Jahr scheiterte sie mit dem Vorhaben, westlich von Schönbach (Gemeinde Hollenbach) einen Solarpark zu bauen: Der Gemeinderat votierte nach Widerständen von Bürgern mit knapper Mehrheit dagegen.

Auf den betroffenen Flächen in der Gemarkung Schnellmannskreuth könnte nach Angaben des Investors ein Park mit einer Gesamtleistung von circa 6,5 bis 7,0 Megawatt installiert werden. Mit diesem Solarpark würden alle Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Pöttmeser Gemeindegebiet auf insgesamt 24 Hektar kommen. (nsi)

