vor 38 Min.

Käfer bringt Autofahrer aus dem Konzept

Das hat ein böses Ende. Ein 52-Jähriger überschlägt sich mit seinem Wagen

Ein dicker Käfer war schuld am Unfall eines 52-jährigen Autofahrers im Gemeindegebiet von Hilgertshausen-Tandern im Landkreis Dachau. Der Fürstenfeldbrucker fuhr mit seinem Mazda auf der Staatsstraße 2050 in Richtung Langenpettenbach. Wie die Polizei meldet, hatte er seine Seitenscheibe geöffnet. Genau in einer Kurve flog ein dicker Käfer ins Auto und am Gesicht des Fahrers vorbei. Dieser wedelte mit den Händen, um das Tier zu verscheuchen. Dabei geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Der Fürstenfeldbrucker wurde bei dem Überschlag leicht verletzt. Über den Zustand des Käfers ist nichts bekannt, witzelt die Polizei in ihrem Bericht. Das Tier habe sich unbekannterweise von der Unfallstelle entfernt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. (uj)

