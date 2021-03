18:53 Uhr

Kind läuft auf die Straße: Polizei sucht nach ihm und seiner Mutter

Weil ein Autofahrer einem auf die Straße laufenden Kind ausweicht, kommt es in Dachau zu einem Unfall. Darin wird ein Fahrschulauto verwickelt.

Ein Fahrschulauto mit einem Fahrschüler am Steuer ist am Donnerstag in Dachau in einen Unfall verwickelt worden. Die Ursache war ein kleines Kind, das auf die Straße lief. Die Polizei sucht jetzt das Kind und seine Mutter.

Ein 59-Jähriger weicht aus, um das Kind nicht anzufahren

Wie die Dachauer Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr, als ein 59-Jähriger mit seinem Auto auf der Freisinger Straße in Richtung Mittermayerstraße fuhr. Auf Höhe einer Fußgängerampel lief unvermittelt ein zwei- bis dreijähriges Kind auf die Straße. Um einen Zusammenstoß mit dem Kind zu verhindern, wich der 59-Jährige mit seinem Auto nach links aus. Dabei touchierte er das Fahrschulauto, in dem neben dem Fahrschüler ein 48-jähriger Fahrlehrer saß. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen