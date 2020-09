18:31 Uhr

Kunstmeile 2020: Ganz Aichach wird zum Kunstraum

Eine Huldigung an die schöne Paar ist das von Hubert Asam gebaut Floß, das aus Sicherheitsgründen auf dem Griesbacherl in der Bahnhofstraße schwimmt.

Plus Über 60 Künstler stellen bei der Kunstmeile 2020 im Aichacher Stadtgebiet und in Geschäften aus. Sie greifen auch aktuelle Themen wie Rassismus oder Corona auf.

Von Gerlinde Drexler

Graffiti, fröhliche Holzfiguren oder eine Installation aus Autoreifen: Die Kunstmeile 2020 in Aichach präsentiert sich auch in der 18. Auflage abwechslungsreich. Genau genommen sogar noch vielseitiger als in den Vorjahren, weil die mehr als 60 Künstler nicht nur in der Innenstadt im Außenbereich und in Geschäften ausstellen. Die Kunst im freien Raum nimmt heuer eine größere Rolle ein und ist auch an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet zu sehen. Am Freitagabend war die Eröffnung. Bis auf wenige Kunstwerke sind alle Ausstellungsstücke bis zum 2. Oktober zu sehen.

Antje Sträter zeigt „Lichtspuren“ in der Eiche am Schlossplatz in Aichach

„Lichtspuren“ nennt Antje Sträter ihre Installation an der Eiche am Schlossplatz. Sie empfiehlt: „Stellen Sie sich darunter, schauen Sie hoch in die Baumkrone und vermischen Sie sich mit dem Stamm, den Zweigen, den Blättern und dem lichten Geruch des Baumatems, den Schritten von Menschen auf dem Kopfsteinpflaster.“ Ihre farbigen Segel, die Licht-Leuchtspuren im Baum, entstanden in den vergangenen Wochen genau für diesen Platz.

Auf die Bedeutung der Literatur will Bernd Thomas Zimmermann mit seinem "Nach-Denk-Mal Literatur" am Köglturm aufmerksam machen. Bild: Gerlinde Drexler

Eine Huldigung an die schöne Paar ist das Kunstobjekt von Hubert Asam. Aus Sicherheitsgründen schwimmt das Floß mit dem Schriftzug auf dem Griesbacherl in der Bahnhofstraße. Asam ist der wahrscheinlich kreativste Hausmeister an der Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach) im Landkreis und hat bereits unzählige Kunstprojekte für und mit Schulkindern umgesetzt oder initiiert. Er war auch an dem Projekt der Grundschulen der Stadt beteiligt, die mit Buchstaben den Schriftzug „aichach“ an der Freisinger Straße setzten. Es ist ein künstlerisches Zeichen von Gemeinsamkeit in Zeiten der extremen Einschränkung des sozialen Lebens.

Kupferdraht-Installation von Doris Leuschner an der Hubmannstraße

Ganz zentral in der Hubmannstraße und doch etwas versteckt ist die Installation von Doris Leuschner. Aus Kupferdraht, Gips, Folie und LEDs hat sie in Höhe des ersten Stocks an einer Hauswand eine kokonartige Installation angebracht, die sie als Symbol für einen Zustand vor dem Beginn einer neuen Entwicklungsstufe versteht. Ihre Arbeit nennt sie „Allem Anfang wohnt ein Zauber inne“. Eigens für die Fußgängerzone am Rathaus fertigte Ifeanyi Christian Okolo seine Skulptur „Relax with me“, also sinngemäß „ruh dich aus“. Der aus Nigeria stammende Künstler empfindet Corona als eine Zeit, in der die Natur zur Ruhe kommt. „Und wir sind ein Teil der Natur.“

Eigens für die Fußgängerzone vor dem alten Rathaus fertigte Ifeanyi Christian Okolo diese Skulptur, die zum Ausruhen einlädt. Bild: Gerlinde Drexler

Mit Rassismus befasst sich Dalia Parisi Stix mit ihrer Arbeit „Haut Nah“, die in der Stadtpfarrkirche ausgestellt ist. Die Künstlerin sagt dazu: „Wusstest du, dass es über 100 verschiedene Nuancen an Hautfarben gibt? Die Welt ist bunt. Die Farben vielfältig.“

„Fröhliche Holzfiguren“ von Klienten der Caritas-Tagesstätte in Aichach

Um Kreativität, Lebensfreude, Zusammenhalt und Solidarität geht es bei den „fröhlichen Holzfiguren“. Klienten der Caritas-Tagesstätte haben sie zusammen mit dem Kunsttherapeuten Sascha Kempter gestaltet.

Das Thema Rassismus griff Dalia Parisi Stix mit ihrer Arbeit "Haut Nah" auf, das in der Stadtpfarrkirche zu sehen ist. Bild: Gerlinde Drexler

„Großartige Arbeiten“ – Das ist der Eindruck, den der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann nach einem ersten Rundgang von der Kunstmeile hatte. Ihm ist bewusst, dass es „ein Event in schwieriger Zeit“ ist. Umso wichtiger sei die Ausstellung für die Künstler selber, „die lange darben mussten“. Ebenso wichtig sei sie für die Bürger, „die nach Normalität lechzen“, ist Habermann überzeugt. Mit mehr als 60 Künstlern präsentiert sich die Kunstmeile so vielfältig wie noch nie. „Höher – größer – weiter“, fasste Habermann mit einem Schmunzeln zusammen.

Aichachs Bürgermeister Habermann: „Ganze Stadt wird erlebbar“

Dass die Kunstmeile heuer nicht nur in der Innenstadt stattfindet, hält er „als Entzerrung im Sinne von Abstand halten“ für sinnvoll. Der Vorteil: „Die gesamte Stadt wird erlebbar gemacht.“ Kunst im öffentlichen Raum schaffe neue Perspektiven und Sichtweisen, so der Bürgermeister. „Schon als langweilig empfundene Orte kann man neu erleben.“ Kunst im öffentlichen Raum bedeute auch, in ihm zu experimentieren, zu intervenieren und gelegentlich auch zu provozieren, sagt Bürgermeister Habermann. Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst fördert heuer erstmals die Kunstmeile.

Mehr als 60 Künstler beteiligen sich an der Kunstmeile 2020. Bild: Gerlinde Drexler

Künstler und Ausstellungsorte der Kunstmeile 2020 in Aichach

Außenbereich





Bernd Thomas Zimmermann San-Depot, Köglturm, Galerie Schiele; Beate Berndt San-Depot; Grundschulen Aichach Freisinger Straße ; Grundschule Griesbeckerzell , Unteres Tor, Stadtmuseum ; Yul Zeser Bürgergarten; Ifeanyi C. Okolo Bürgergarten, Rathaus, Köglturm, Weltladen; Hubert Asam Rathaus, Griesbacherl; Siegfried Zecherle Rathaus; Stephan Kreppold Rathaus; Doris Leuschner Hubmannstraße ; Die Bunten Bahnhofstraße ; Martin Widl Bahnhofstraße ; Maria Breuer Bahnhofstraße ; Antje Sträter Schlossplatz ; Theresia Asam Spital; Stefanie Kuhlins Jahrtausendweg; Kindergarten Abenteuerland Abenteuerspielplatz; Caritas Wiese Münchner/ Theodor-Heuss-Straße ; Miriam Ganser Firma Käuferle ; Julius-Kindergarten Kindergarten; Kunst- und Kulturverein Blumenthal Blumenthal , diverse Künstler.

Innenbereich

Dieter Bauer Rübsamen; Christina Bego Bluepoint; Beate Berndt Versicherungsbüro Grünwald; Max Biller Greifenegger Versicherungen; Eva Bley Mode & Dessous Kettenring; Angelika Böhm-Silberhorn Raumausstattung Brandmeir; Alistair Brydon Hypo-Vereinsbank; Annabell Fiebiger Stadtmuseum; Nicole Gruber Buchhandlung Rupprecht; Isi Gschwendtner Grohe Wollecke; Silvia Gürtner Madame Dessous; Herbert Hanika Eiscafé Milano; Rita Höfler, Wolfgang Auer Rathaus; Erich „Husch“ Hoffmann Beck & Aidelsburger; frauenHAFT Förderverein Lieblingsteil; Aleksandr Karl Sparkasse am Stadtplatz; Maria Kolbinger Lemmer & Lemmer; Martina Korzenietz Sandra Womenswear; Gernot Kragl Sparkasse Donauwörther Straße; Jürgen Krass Juwelier Müller; Letizia Mayer Eis da Luca; Hans-Rainer Mayer Naturkost Federlin; Christa Mesch Mode Burkhard; Manuela Montag Bäckerei Bauer; Claudia Neumüller Wittelsbacher Apotheke, Hair by Hugo; Dalia Parisi Stix Stadtpfarrkirche; Nadine Plach Stadtapotheke; Ulrike Polzmacher Versicherungen Reich; Ursula Roll Intersport Anneser; Irene Rung Mode Grieb; Antje Sträter Gewandhaus; Marie Luise Strohmenger Schuh Winkler; Thekla Ullmann Fey Outlet; Claudia Wastl Heimatsport; Maximilian Welz zartherb; Angelika Wesener Weltladen; Maria Breuer, Hans Wiedemann VR-Bank; Sebastian Wöhr, Raffaela Reichelt Stadtinfo; Barbara Zieglmair Milano Eiszeit.

