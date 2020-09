vor 9 Min.

Landwirtschaft: Aichacher gehören zu den Prüfungsbesten

Nach bestandener Abschlussprüfung erhielten 39 Landwirte aus der Region jetzt ihre Abschlusszeugnisse. 14 Absolventen kommen aus der Stadt und dem Landkreis Augsburg, 15 aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und zehn aus anderen Landkreisen. 26 Prüfungsteilnehmer absolvierten eine reguläre landwirtschaftliche Ausbildung mit Lehre, während 13 nach mehrjähriger Berufserfahrung in der praktischen Landwirtschaft die Abschlussprüfung nach Besuch des Bildungsprogramms Landwirtschaft absolvierten. Unter den drei Prüfungsbesten waren Mathias Birkmair aus Klingen (Stadt Aichach) mit einer Durchschnittsnote von 1,69 und Hubert Friedl aus Unterschneitbach (Stadt Aichach) mit einem Notendurchschnitt von 1,74. Die beste Prüfung legte Linus Jonas Bonn aus Niederwallmenach (Rheinland-Pfalz) mit der Note 1,14 ab. Prüfungsthemen waren vor allem die Düngung von Mais oder Grünland, die Aussaat oder der Pflanzenschutz im Getreide; in der Tierhaltung die Fütterung, Zucht, Haltung und Vermarktung bei Milchkühen, Jungrindern und Mastbullen sowie bei Zuchtsauen und Mastschweinen. Da es coronabedingt in diesem Jahr keine Freisprechungsfeier geben konnte, erhielten die drei Prüfungsbesten bei einer kleinen Feierstunde im Amt für Landwirtschaft und Forsten in Stadtbergen (Kreis Augsburg) ihre Zeugnisse vom Vorsitzenden des Prüfungsausschuss, Thomas Sommer, Amtsleiter Konrad Hörl und Bildungsberaterin Gabriela Knieß. Dank einer finanziellen Unterstützung des VLF Augsburg-Schwabmünchen und Aichach-Friedberg durfte sich jeder über eine Kleinigkeit für seine Werkstatt freuen.

Weitere Absolventen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sind: Markus Failer (Sielenbach), Christoph Förg (Petersdorf-Indersdorf), Stefan Greppmair (Schiltberg-Kühnhausen), Ramadan Hoxha (Eurasburg-Hergertswiesen), Johannes Richard Hugl (Pöttmes), Josef Erik Kügl (Aichach-Froschham), Adrian Hermann Mahl (Affing-Aulzhausen), Maria Morhart (Kühbach-Paar), Benno Müller (Ried), Stefanie Maria Müller (Merching), Christoph Ludwig Pschorr (Steindorf), Martin Sebastian Schadl (Schiltberg-Kühnhausen), Elias Schmelcher (Kissing-Ottomühle). (AZ)

