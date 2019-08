vor 6 Min.

Lastwagen prallt auf B 471 frontal in zwei Pferde

Ein Lastwagenfahrer traut seinen Augen nicht: Auf der B471 bei Dachau stehen zwei Pferde auf der Straße. Trotz Vollbremsung kommt es zum Zusammenprall.

Zu einem Unfall mit zwei freilaufenden Pferden ist es in der Nacht zum Dienstag auf der B471 bei Dachau gekommen. Laut Polizei war ein 58-Jähriger gegen 0.30 Uhr mit dem Lastwagen auf der Bundesstraße in Richtung A92 unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Dachau Süd standen plötzlich zwei Pferde auf der Fahrbahn.

Der Lastwagenfahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein. Trotzdem erfasste das Fahrzeug die Tiere frontal. Die beiden Pferde starben noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Wie die Pferde auf die Fahrbahn gekommen sind und woher sie stammen, ist bisher nicht bekannt. (AN)

Themen Folgen