Lebensretter aus Affing, Klingen und Todtenweis

Alle zwei Jahre beteiligen sich die Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land an einer Typisierungsaktion der DKMS. Daraus gingen schon mehrere Stammzellenspender hervor: so zum Beispiel Lukas Treffer aus Todtenweis und Fabian Eichner, die wir heute näher vorstellen. Unser Archivbild entstand im September 2016.

Junge Leute haben über die DKMS Stammzellen gespendet und damit Schwerkranken ein neues Leben geschenkt

Von Maximilian James

Aichach-Friedberg Es ist die große Pause an der Berufsschule Friedberg, als Fabian Eichner zum ersten Mal Bekanntschaft mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) macht. Die Organisation hat eine Typisierungsaktion an der Schule organisiert und Fabian entschließt sich wie viele seiner Mitschüler kurzerhand dazu, sich typisieren zu lassen: Ein Speicheltest und ein Formular ausgefüllt, nach wenigen Minuten ist alles vorbei.

Seitdem sind vier Jahre vergangen. Fabian ist mittlerweile 22 Jahre, aus dem Aichacher Stadtteil Klingen nach Augsburg gezogen und macht dort auf der Berufsoberschule (BOS) sein Abitur. Was für ihn damals zwischen zwei Pausengongs begann, ist eine Erfolgsgeschichte geworden – eine Geschichte von Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft, von Leben statt tödlicher Krankheit. Fabian Eichner hat Stammzellen gespendet und damit einem 37-jährigen Mann aus den USA das Leben gerettet. Auch Fabian Mörz aus Affing und Lukas Treffer aus Todtenweis haben gespendet: der eine für eine 56-jährige Belgierin, der andere für eine 50-Jährige aus Frankreich. Mit K!ar.Text sprechen die drei über ihre Erlebnisse. Ein Satz, der dabei immer fällt: „Stellt Euch vor, es wäre jemand aus Eurer Familie!“

Alle 15 Minuten erhält jemand die Diagnose Blutkrebs

Eine erschreckende Vorstellung, doch für viele Realität: Allein in Deutschland erhält alle 15 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Viele sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellenspende ist. Weil oft kein passender Spender in der Familie zu finden ist, hat es sich die DKMS zur Aufgabe gemacht, Spender und Empfänger zusammenzubringen. Deshalb gibt es regelmäßige Typisierungsaktionen, bei denen potenzielle Spender in eine Datenbank aufgenommen werden.

„Es ist einfach eine wahnsinnig tolle Arbeit, die da geleistet wird“, lobt Lukas. Der 21-Jährige ist gerade im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann. Seine Spende ist mittlerweile knapp zwei Jahre her. Er hat sich an der Fachoberschule (FOS) typisieren lassen. „Drei Wochen später kam dann schon der Brief, dass ich als Spender in Frage käme“, erinnert er sich. „Ich war natürlich dann schon ganz schön überrascht und auch ein bisschen nervös. Ich war der Einzige in meiner ganzen Klasse, obwohl fast alle bei der Aktion mitgemacht haben.“ Danach geht es Schlag auf Schlag. Beim Hausarzt wird Blut abgenommen, das im Labor untersucht wird. Drei Wochen später kommt das endgültige OK und für Lukas geht es nach Stuttgart zur Voruntersuchung. „Dort hat man einen Tag Krankenhausaufenthalt, lässt sich komplett durchchecken und hat ein Gespräch, in dem einem alles erklärt wird. Man sieht auch die Geräte, die später dann für die eigentliche Spende gebraucht werden.“

Auch Fabian Mörz ist mit der Betreuung auf seinem Weg von der Typisierung bis zur Spende zufrieden: „Man ist da in sehr guten Händen und alle Fragen, die man hat, werden jederzeit beantwortet.“ Der Landschaftsgärtner-Azubi bekommt die Nachricht, dass er Spender ist, in der Mittagspause in der Arbeit, später dann noch per Brief. „Ich habe erst zweimal hinschauen müssen, bis ich es realisiert habe. Dann hat es mich aber saumäßig gefreut. Es ist für mich eine große Ehre, so jemandem helfen zu können“, sagt der 19-Jährige. Zuhause erzählt er die Neuigkeit sofort seiner Mutter. Die habe sich auch riesig gefreut und sei stolz auf ihren Sohn.

Für alle drei gab es den entscheiden Moment, den Moment der Spende: für Lukas Treffer 2016 in Stuttgart, für Fabian Eichner 2017 in Köln und für Fabian Mörz 2018 in Tübingen. Fabian Eichner ist schon einen Tag vorher mit seinem Bruder nach Köln gefahren. „Da haben wir ein bisschen Sightseeing gemacht und waren was essen, bevor es dann am Abend ins Krankenhaus ging. Da kam dann auch so langsam die Nervosität“, erinnert er sich. „Im Krankenhaus bin ich früh aufgeweckt worden. Die OP war dann auch gleich am Vormittag und hat nur eine Stunde gedauert. Wegen meiner Narkose habe ich aber dann fast den ganzen Tag geschlafen“, erzählt er. Er spendet Stammzellen aus dem Beckenknochen. Eine Methode, die in rund 20 Prozent der Fälle angewendet wird. Den Spendern werden dabei unter Vollnarkose rund fünf Prozent des Knochenmarks aus dem Beckenkamm entnommen. Dieser regeneriert sich in drei bis vier Wochen.

Fabian Mörz und Lukas gehören zu den 80 Prozent, bei denen eine periphere Stammzellenspende angewendet wird. „Schon fünf Tage vor dem Krankenhaus musste ich mir selber ein paar kleinere Spritzen geben“, so Lukas. Diese enthalten einen Wachstumsfaktor, der natürlich im Blut vorkommt, und regen die Stammzellenproduktion im Blut an. Die Entnahme beschreibt Lukas so: „Man setzt sich da auf einen Stuhl und bekommt einen Venenzugang in den linken und einen in den rechten Arm. Dann läuft das Blut durch. Das ist keine große Sache.“ Fabian stimmt ihm zu: „Am Anfang ist es noch ein bisschen ungewohnt, aber dann geht’s. Ich habe währenddessen einfach Musik gehört.“

Weil die DKMS sensible Daten verwaltet, dürfen diese nicht ohne weiteres weitergegeben werden. Die Spender erfahren zunächst nur Alter, Geschlecht und Herkunft der Empfänger. Später gibt es die Möglichkeit, Briefkontakt herzustellen. Die drei Jungs haben das noch nicht gemacht. „Für mich war es eine bewusste Entscheidung, ich wollte der Empfängerin erstmal Zeit geben“, sagt Lukas. Fabian Mörz ist sich noch nicht sicher ist, ob er den Kontakt möchte. Fabian Eichner aber fiebert dem schon entgegen: „Das wird bestimmt ein emotionaler Moment. Wer weiß vielleicht hat er ja sogar Kinder.“ Bei einem sind sich alle drei einig: Sie fühlen sich mit dem Schicksal ihrer Empfänger verbunden.

Zwei Typisierungsaktionen demnächst im Landkreis

Kein Wunder: Alle haben sie ein Leben gerettet. Und alles hat angefangen mit einer Typisierungsaktion. Im Landkreis stehen jetzt zwei an: In Todtenweis können sich Interessierte beim Dorffest typisieren lassen: am Samstag, 30. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr und am Sonntag, 1. Juli, von 14 bis 16 Uhr. Eine Woche später gibt’s am Samstag, 7. Juli, die Gelegenheit in Klingen beim Dorffest von 18 bis 20 Uhr. Mitmachen kann jeder zwischen 17 und 55 Jahren. Zwar ist die Quote bei jüngeren Menschen deutlich höher, aber jeder Spender zählt. Das zeigt das Beispiel von Ludwig Schrittenlocher aus Inchenhofen. Er hat mit 59 Jahren einer 17-jährigen Amerikanerin die Chance auf ein neues Leben geschenkt. Und das ausgerechnet an seinem Geburtstag: „Ich habe mir damit selbst das schönste Geschenk gemacht!“

Fragen zur Stammzellenspende beantwortete uns Brigitte Lehenberger, ehrenamtliche Mitarbeiterin der DKMS

Wie läuft eine Typisierung ab?

Es gibt ein Informationsblatt, das sich jeder durchlesen sollte, und einen Aufnahmebogen, den man ausfüllen muss. Die Typisierung funktioniert über eine Speichelprobe mit drei Wattestäbchen.

Hat man damit sein Einverständnis für eine Spende gegeben?

Nein. Man gibt seine Daten dafür frei, dass sie in Suchläufen mit möglichen Empfängern abgeglichen werden. Wenn sich dann ein Match ergibt, wird man benachrichtigt, dass man als Spender in Frage kommt. Auch zu diesem Zeitpunkt hat man die freie Entscheidung. Generell wird nichts gegen den Willen der Spender gemacht.

Um was für Daten geht es da?

Es geht um die Gewerbemerkmale im Blut, also nicht die komplette DNA. Je größer hier die Übereinstimmung ist, desto größer die Chance, dass eine Spende erfolgreich angenommen wird.

Wie läuft die Spende ab?

Es gibt zwei Methoden: In 80 Prozent der Fälle reichte eine periphere Stammzellenentnahme über das Blut. Bei 20 Prozent ist eine Operation unter Vollnarkose notwendig, bei der Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen wird.

Wer kann sich typisieren lassen?

Jeder im Alter von 17 bis 55 Jahren. Bei jungen Spendern ist die Chance für einen positiven Verlauf am größten. Aber jede Spende zählt. Typisieren lassen kann man sich auch nach einer durchzechten Nacht oder während der Schwangerschaft.

Warum ist die Typisierung wichtig?

Noch immer finden zehn Prozent der Menschen mit Blutkrebs keinen Spender. (maxj)

