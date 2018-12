18.12.2018

Martin Fendt betreut Helfer

Einen neuen Beauftragten für das Ehrenamt hat der Kreisverband Aichach-Friedberg des Roten Kreuzes. Es handelt sich um Martin Fendt aus Thierhaupten.

Seinen ersten Einsatz hatte Fendt bei einer Einladung ehrenamtlicher BRK-Helfer anlässlich des Welttages des Ehrenamts zu einem Bowling-Abend in Augsburg. Fendt erklärte: „Wir bedanken uns mit diesem Abend bei all unseren Ehrenamtlichen und deren Familien stellvertretend für alle Menschen, denen durch dieses Engagement geholfen wurde.“ Eingeladen hatten Linda Leise, Vorgängerin Fendts. Fendt ist studierter Historiker und besitzt einen Masterabschluss in Sozialwissenschaftlicher Konfliktforschung. Auch persönliche Erfahrung im Ehrenamt bringt er mit: Seit 16 Jahren ist Fendt im Gesangsverein Harmonie Thierhaupten aktiv; er leitete und leitet mehrere Ensembles und ausgedehnte Projekte in der Jugendförderung. Fendt betont: „Mich ehrenamtlich, also freiwillig und unentgeltlich zu engagieren, ist ein wichtiger Teil meines Lebens.“ Er freue sich, dass er beim Roten Kreuz seine Kenntnisse und Erfahrungen in genau diesem Bereich einsetzen könne. Vorgenommen hat er sich einen direkten Austausch mit den BRK-Helfern. (AN)

