Mit Schwester Amalwina ging eine Ära in Aichach zu Ende

Schwester Amalwina war die letzte Mallersdorfer Ordensfrau in Aichach. Die gebürtige Ainertshofenerin war bis 2009 die gute Seele im Heilig-Geist-Spital. Jetzt ist sie gestorben

Es ist fast genau zehn Jahre her, dass sie Aichach verlassen musste. Dennoch ist sie vielen Menschen in der Region bis heute in guter Erinnerung geblieben. Die Rede ist von Schwester Amalwina, der letzten Mallerdorfer Ordensfrau in Aichach und guten Seele des Heilig-Geist-Spitals. Schwester Amalwina ist vergangene Woche im Mutterhaus des Ordens in Mallersdorf im Alter von 84 Jahren gestorben.

Schwester Amalwina stammt aus der Region. Sie wird in Ainertshofen (Gemeinde Inchenhofen) als Anna Wittmeir geboren. Nach der Schule arbeitet sie daheim in der Landwirtschaft mit und geht dann in Stellung in Haushalte und Altenheime, darunter das Heilig-Geist-Spital. Mit 25 Jahren tritt sie dem Orden der Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie zu Mallersdorf bei. Im Interview mit unserer Zeitung sagt sie 2009: „Das war kein leichter Entschluss.“ Dennoch hat sie ihn nie bereut, wie sie damals erzählt.

Schwester Amalwina stammt aus Ainertshofen

Bei den Mallersdorfer Schwestern besucht die junge Nonne die Krankenpflegeschule. Nach der dreijährigen Ausbildung arbeitet sie im Altenheim in Altmanstein im Kreis Eichstätt. 28 Jahre ist sie dort, bis das Heim geschlossen wird. Das Mutterhaus schickt sie dann nach Aichach. Im Heilig-Geist-Spital sind es damals drei Ordensfrauen, die die 59 Bewohner versorgen, von denen einige ständige Pflege und Betreuung brauchen.

15 Jahre sollte Schwester Amalwina im Heilig-Geist-Spital arbeiten; überwiegend in der Pflege. Die letzten drei Jahre ihrer Aichacher Zeit kümmert sie sich als guter Geist der Einrichtung um all die vielen Kleinigkeiten, die täglich anfallen. So sperrt sie jeden Morgen die Spitalkirche auf und schließt sie abends wieder ab. Sie sorgt für Ordnung rund ums Haus, verteilt Post und versorgt die Pflanzen.

In Schwester Amalwinas Spital-Zeit fällt die schwierige Zeit des Neu- und Umbaus des Pflegeheimes und die Renovierung der Spitalkirche. Als Oberin Edelhilda im Juli 2009 überraschend stirbt, ist die Zeit des Abschieds auch für Schwester Amalwina gekommen. Denn einer Ordensregel zufolge kann keine Schwester auf Dauer allein bleiben. Im Dezember wird die 74-Jährige ehrenvoll von der Stadt verabschiedet.

Der Abschied von Schwester Amalwina fiel beiden Seiten nicht leicht

Mit ihrem Weggang geht in Aichach zugleich die Ära der Mallersdorfer Schwestern zu Ende. Der Orden hatte insgesamt 145 Jahre lang den Pflegedienst in den Aichacher Krankenhäusern versehen. Dieser endete 1990. Zudem waren die Mallersdorfer Schwestern 119 Jahre lang im Spital tätig. Der Weggang der Ordensfrau sorgt für Wehmut, den auch sie selbst nicht verbergen kann. Er liegt aber auch auf Seiten der Stadt und der Bürger. Bürgermeister Klaus Habermann spricht damals von einer „Epoche, die zweifelsohne hier in unserer Stadt Spuren hinterlassen hat“. Anlässlich ihres Todes erinnerte Habermann an die ruhige pflichtbewusste und zuverlässige Art Schwester Amalwinas. (jca)