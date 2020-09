08:20 Uhr

Motorradunfall: 55-Jähriger verletzt sich schwer

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Motorradfahrer nach dem Unfall bei Untermauerbach am Montagabend ins Krankenhaus.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer kommt am Montagabend bei Untermauerbach von der Straße ab. Sein Motorrad prallt gegen einen Holzstapel und er wird in die Luft geschleudert.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Montagabend bei Untermauerbach schwere Verletzungen erlitten.

In einer Kurve verliert der 55-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad

Der Mann war laut Polizei gegen 18.20 Uhr von dem Aichacher Ortsteil in Richtung Bergen ( Schiltberg) unterwegs. Etwa 400 Meter nach dem Ende von Untermauerbach verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Das Fahrzeug kam nach links von der Straße ab und prallte gegen aufgeschichtetes Holz. Der 55-Jährige wurde dabei in die Luft geschleudert und landete auf einem weiteren Holzstapel.

Ein Zeuge des Motorradunfalls benachrichtigt die Rettungskräfte

Den Unfall beobachtete zufällig Unfall einer andere Verkehrsteilnehmer. Er konnte sofort die Rettungskräfte alarmieren. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Sein Motorrad wurde komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (jca)

