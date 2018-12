12:46 Uhr

Nach Unfall: Radfahrer wird ins Klinikum geflogen

Ein 64-jähriger Radfahrer musste nach einem Zusammenprall mit einem Auto ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin hatte ihn im Kreisverkehr übersehen.

Rückenverletzungen hat sich laut Polizeibericht ein 64-jähriger Radler am Mittwochnachmittag zugezogen. Er war gegen 15.30 Uhr im Kreisverkehr zwischen Untergriesbach (Stadt Aichach) und Allenberg (Gemeinde Schiltberg) unterwegs. Eine 71-jährige Autofahrerin übersah den Mann und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Ein Rettungshubschrauber flog den 64-Jährigen ins Krankenhaus Ingolstadt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. (AN)

