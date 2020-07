13:25 Uhr

Nach dem Großbrand im Landgasthaus: Die Kripo sucht Zeugen

Nach dem Großbrand, bei dem das Landgasthaus in Burgadelzhausen abgebrannt ist, sucht die Kripo nach der Ursache. Die Ermittlungen sind schwierig. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Von Carmen Jung

Die Suche nach der Ursache steht nach dem Großbrand von Burgadelzhausen nun im Mittelpunkt. Doch das ist eine schwierige Aufgabe die Brandfahnder von der Kriminalpolizei Augsburg. Nun startet das Polizeipräsidium einen Zeugenaufruf in der Hoffnung, auf diese Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Polizei schätzt den Schaden des Brandes auf rund eine Million Euro

Bei dem Feuer am Freitagabend ist – so die inzwischen von der Polizei korrigierte Einschätzung – ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Das Landgasthaus in Burgadelzhausen ist samt angebauten Stadel bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Rund 150 Feuerwehrleute kämpften etwa fünf Stunden lang gegen das rasch ausbreitende Feuer an.

Auch ein Gutachter des Landeskriminalamts ist eingeschaltet

Bei einer ersten Untersuchung am Brandort konnten die Ermittler der Kripo Augsburg noch keinerlei Aussagen zur möglichen Brandursache machen. Hinzugezogen wurde auch ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes, dessen abschließende Bewertung jedoch noch aussteht. Sie wird, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt, wohl noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Fest steht, dass das Feuer in einer angrenzenden Holzhütte ausbrach und dann von dort auf den Scheunen- und Gasthoftrakt übergriff.

Hier können sich Zeugen des Großbrandes melden

Die Kripo Augsburg bittet nun Zeugen, die sachdienliche Angaben rund um das Brandgeschehen machen können oder gegebenenfalls Bilder oder auch Videos zur Verfügung stellen können, sich unter Telefon 0821/323 3810 zu melden.





