Neues Wohn- und Geschäftshaus kommt an den Marktplatz von Pöttmes

Der Pöttmeser Marktplatz (im Bild der Blick in Richtung Oberes Tor) soll eine Aufwertung erfahren. Dort soll ein ehemaliger Getreidestadel umgestaltet werden.

Plus Ein Getreidestadel am Marktplatz soll zum Wohn- und Geschäftshaus werden. Der Bauausschuss hat nichts dagegen. Bei der Verkehrsschau geht es um Tempo-30-Schilder.

Von Johann Eibl

Eine erhebliche Aufwertung wird in nächster Zeit der Marktplatz von Pöttmes erfahren. Damit verwies Peter Fesenmeir vom Bauamt auf einen Bauantrag, der im Pöttmeser Bauausschuss Thema war. Ein ehemaliger Getreidestadel, der sich im Besitz des Barons von Gumppenberg befindet, soll in ein Wohn- und Geschäftshaus umgestaltet werden. Derzeit befindet sich dieses Gebäude in keinem sonderlich guten Zustand.

