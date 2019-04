vor 35 Min.

Oldtimer treffen sich auf dem Aichacher Stadtplatz

Etwa 150 Autos und Motorräder sind in Aichach zu sehen. Erstmals wählt das Publikum das schönste Fahrzeug. Das kommt aus Neu-Ulm

Von Erich Echter

Die zehnte Wittelsbacher Oldtimerschau am Sonntag lockte trotz niedriger Temperaturen viele Besucher in die Aichacher Altstadt. Angekündigt waren an die 150 Fahrzeuge, angefangen vom kleinen Schnauferl bis zur PS-starken Nobelkarosse. Der Stadtplatz entwickelte sich im Laufe des Vormittags zu einem riesigen Autosalon.

Ab 9.30 Uhr kamen die ersten Schnauferln, Traktoren und Motorräder über den Tandlmarkt angetuckert. Für den reibungslosen Verlauf der Schau zeichneten das Info-Büro der Stadt und der Automobilclub vom MC Lech-Schmuttertal, der die Durchführung und Wertung der Fahrzeuge übernommen hatte.

Klassikfahrt führt nach Sielenbach und Laimering

Zur Klassikfahrt über die Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum und den Dasinger Ortsteil Laimering und zurück starteten Daimler, VW Käfer, Opel Manta, ein Jaguar XK 120, Triumph Spider und ein Graham 38. Bevor die Oldtimer auf große Fahrt gingen, unterzogen sie sich in der Steubstraße einer Wertungsprüfung. 90 Meter mussten in möglichst exakt 13 Sekunden bewältigt werden. Die Besucher konnten ihre Stimme für die Wahl des schönsten Fahrzeugs abgeben.

Die alten Karossen hatten oft einen langen Weg hinter sich, bis sie in den Besitz ihrer heutigen Eigentümer kamen, so auch der Graham Special von Michael Reichhold. „Mein Graham 38 ist einer der wenigen, die einen Tacho mit Kilometeranzeige haben, weil er von den Vereinigten Staaten nach Portugal ausgeliefert wurde“, erzählte der Friedberger. Gebaut wurde er 1938. Zuerst habe er in Portugal im Dienste des polnischen Konsulats gestanden, weiß Reichhold, später kaufte ihn die amerikanische Botschaft. Danach ging er an einen Sammler in Holland. Vor sieben Jahren hat Reichhold ihn erworben. Er musste viele Fragen beantworten. „Alles am Auto ist noch Original“, erzählte er. Nur kleine Teillackierungen seien vorgenommen worden.

Eine Augenweide: der Graham von Michael Reichhold. Bild: Erich Echter

Eine Augenweide war auch der Ford Modell T, Baujahr 1923, mit 22 PS von Steffen Fiebig aus Neu-Ulm. „Der Wagen hatte den ersten elektrischen Starter, der von Ford gebaut wurde. Wir haben den Wagen ein Jahr lang restauriert“, erzählt Fiebig. Fiebigs Oldtimer schließlich war es, der von den Besuchern zum schönsten Fahrzeug gewählt wurde. Er durfte den Publikumspreis entgegennehmen, eine Glastrophäe des MC Lech-Schmuttertal.

Viel bestaunt war bei der Wittelsbacher Oldtimerschau in Aichach der Ford Modell T, Baujahr 1923, von Steffen Fiebig aus Neu-Ulm. Er gewann den Publikumspreis. Bild: Erich Echter

Zu jedem Oldtimer-Treffen in der Umgebung fährt der Altomünsterer Hans Buxeder mit seinem Lloyd Alexander CS 600. „Wichtig ist, dass ich nach dem Abstellen des Motors den Benzinhahn zumache“, erklärte er den fragenden Interessenten. Für die meisten Besucher haben die alten Autos ein besonderes Flair. Jochen Müller zum Beispiel fand die Autoschau „sehenswert mit einer tollen Auswahl an Fahrzeugen“.

Zwischendurch konnten sich die Besucher an den Trucks stärken, die noch vom Schlemmermarkt am Vortag geblieben waren. Die Besucher waren auch bei der Wahl des schönsten Fahrzeugs gefragt. Sie konnten ihre Stimme abgeben und etwas gewinnen. Für Unterhaltung sorgte mit beschwingten Melodien die Crazy Oak Big Band vor dem Rathaus.

Hier finden Sie noch mehr Bilder:

49 Bilder Wittelsbacher Oldtimerschau in Aichach Bild: Erich Echter

Themen Folgen