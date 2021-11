Pöttmes

Nach dem Tod eines Hausarztes: Pöttmes verliert einen Arztsitz

Das Ärztehaus an der Bürgermeister-Rohrmüller-Straße in Pöttmes ist seit dem Jahreswechsel 2018/2019 in Betrieb. Für einen dort ansässigen Arzt, der zu Jahresbeginn überraschend starb, konnte kein Nachfolger gefunden werden.

Plus Nachdem ein in Pöttmes niedergelassener Hausarzt überraschend starb, verliert die Gemeinde voraussichtlich einen Arztsitz. Was die Gemeinde nun unternehmen will.

Von Nicole Simüller

Fast sechs Millionen Euro hat die Marktgemeinde Pöttmes in ihr kommunales Ärztehaus investiert. Zum Jahreswechsel 2018/2019 ging es in Betrieb. Drei ortsansässige Allgemeinarztpraxen sowie ein Rheumatologe mieteten sich ein. Das Ziel der Gemeinde: Medizinern ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld bieten und sie so möglichst langfristig in der Gemeinde halten. Dennoch wird sie nun nach dem überraschenden Tod eines Hausarztes voraussichtlich einen Arztsitz verlieren.

