vor 16 Min.

Polizei beendet vier Corona-Partys in Altomünster, Dachau und Indersdorf

Die Polizei hat im Nachbarlandkreis Dachau am Wochenende vier unerlaubte Privatpartys beendet. Die Beamten zeigten die Teilnehmer an.

Am Wochenende wird die Polizei zu vier Privatpartys im Landkreis Dachau gerufen. Die Teilnehmer halten sich allesamt nicht an die Corona-Beschränkungen.

Die Polizei Dachau ist am Wochenende zu vier laustarken Partys gerufen worden. Die Beamten beendeten alle privaten Feiern und erstatteten zahlreiche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung.

Die größte Party fand nach Angaben der Beamten am Samstag gegen 19.15 Uhr in einem Wohnhaus an der Schleißheimer Straße in Dachau statt. Die Streifenbeamten trafen auf 20 Personen im Alter zwischen 20 und 52 Jahren, die gemeinsam mit einem Mann dessen 49. Geburtstag feierten. Die Feiernden trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei beendete das Fest und zeigte alle anwesenden Besucher sowie das „Geburtstagskind“ an.

Einige Besucher einer Corona-Party versuchen, vor Polizisten zu fliehen

Von einer weiteren unerlaubten Zusammenkunft fast nebenan hatte die Polizei bereits gegen 16.10 Uhr erfahren. Hier lösten die Polizisten eine Party mit sieben Personen im Alter zwischen 20 und 49 Jahren auf. Sie hielten sich den Beamten zufolge ebenfalls nicht an die geltenden Beschränkungen. Einige Besucher versuchten sogar noch, vor der Polizei zu flüchten, jedoch ohne Erfolg.

Bei Feierlichkeiten am Samstag gegen 18 Uhr in Altomünster und am Sonntag gegen 3 Uhr in Markt Indersdorf schritten die Beamten der Inspektion Dachau gegen weitere zehn Leute aus verschiedenen Hausständen ein. (nsi)

