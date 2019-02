16:14 Uhr

Polizeibericht: Müllsünden, Drogen und Verkehrsunfälle

Unbekannter entsorgt seinen Abfall am Waldrand in Ecknach. 18-Jähriger nachts mit drei Joints in Friedberg erwischt

Die Polizei hat sich am Wochenende mit Drogen, Müllsündern und mehreren Verkehrsunfällen im Wittelsbacher Land beschäftigt. Im Aichacher Stadtteil Ecknach hat die Polizei mehrere Tüten mit Abfall, Bau- und Elektroschrott gefunden. Auch Wäsche ist dabei. Die Tüten standen an der Verlängerung der Himmelreichstraße in Richtung Klingen, nach der Überführung der B300 am Waldrand. Wer Angaben zu dem Umweltfrevler machen kann, wird gebeten, sich bei der Aichacher Polizei unter Telefon 08251/8989-0 zu melden.

In Friedberg hat die Polizei am Samstagmorgen gegen 2.40 Uhr einen 18-jährigen Augsburger kontrolliert und drei Joints bei ihm gefunden. Laut Polizei wird der junge Mann jetzt wohl angezeigt.

Am Samstag gegen 13.45 Uhr kam es in Friedberg zu einem Unfall, als zwei zwei Autofahrer hintereinander mit ihren Wagen vom Bressuire-Ring nach rechts in den Chippenham-Ring abbiegen wollten. Dabei bemerkte die hinten fahrende Fahrerin offenbar zu spät, dass der Vordermann abbremsen musste und fuhr hinten auf. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 2000 Euro. In Merching ist in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 17.30 Uhr, in der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Eichenstraße ein geparkter BMW aufgebrochen worden. Laut Polizei wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Auto wurde eine Notebooktasche mit Laptop im Wert von etwa . 600 Euro gestohlen, der Schaden am Auto beläuft sich auf weitere 500 Euro.

In Mering hat es gleich zwei Mal gekracht. Am Freitag gegen 13.45 Uhr parkten zwei Frauen am Meringer Marktplatz mit ihren Autos aus sich gegenüberliegenden Parkbuchten jeweils rückwärts aus. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß, der zu einem Gesamt-schaden von etwa 450 Euro führte.

Samstagmittag gegen 12.20 Uhr übersah dann ein Autofahrer laut Polizei beim Abbiegen von der Unterberger Straße nach links auf den Zubringer zur B2 einen entgegen-kommenden Wagen. Beim Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im vorfahrtsberechtigen Auto leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Da die Unfallzeugen zunächst von mehreren Verletzten ausgingen und dies so der Rettungsleitstelle mitteilten, waren auch die Meringer Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. (AN)

