vor 16 Min.

Radfahrer verletzt, Autofahrer betrunken

In einem Supermarkt in Neu-Ulm hat ein Betrunkener randaliert. Er war aus Versehen eingesperrt worden.

Mehrere Unfälle meldet die Polizei aus dem Wittelsbacher Land. Einem Betrunkenen half selbst das Schieben des Rads nicht mehr

Sommerliche Temperaturen haben in den Pfingstferien viele Menschen im Wittelsbacher Land aufs Fahrrad gelockt. Doch nicht immer endeten die Radtouren glimpflich wieder daheim, wie die Polizei jetzt berichtet.

Aichach: 83-jähriger Radler stürzt Randstein So verletzte sich ein 83-jähriger Mann am Dienstagmorgen in Aichach, als er mit seinem Rad auf der Münchener Straße in südlicher Richtung unterwegs war. Am Kreisverkehr zur Theodor-Heuss-Straße streifte er mit dem Rad ohne Fremdeinwirkung den Randstein und stürzte auf die Straße. Der 83-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in Krankenhaus Aichach gebracht werden.

Affing: Radlerin von Auto erfasst Gegen 20 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Staatsstraße 2035 von Aulzhausen in Richtung Affing. Vor dem Linksabbiegen in den Kurzen Mühlweg wechselte sie in Richtung Fahrbahnmitte und wurde dabei vom nachfolgenden Auto einer 46-jährigen Frau erfasst. Die Fahrradfahrerin zog sich laut Polizei beim Sturz auf die Straße leichte Verletzungen zu. Auch sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An Rad und Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, berichtet die die Polizei.

Alsmoos: Alkoholisierter Radler Mit einer Kopfplatzwunde musste in der Nacht zum Mittwoch ein Mann aus dem Petersdorfer Ortsteil Alsmoos mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Laut Polizei schob er gegen 2.30 Uhr sein Rad auf dem Gehweg der Von-Schaetzler-Straße in Alsmoos nach Hause. Die Polizei vermutet, dass er wegen seiner deutlichen Alkoholisierung ins Straucheln geraten war und gegen einen geparkten Wagen fiel, wobei er sich am Kopf verletzte. Am Auto wurde der linke Außenspiegel abgerissen und Fahrertür zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Pöttmes: Lehrling verletzt sich Leicht verletzt hat ein 16-Jähriger am Montag einen Unfall in einem metallverarbeitenden Betrieb in Pöttmes überstanden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 17-jähriger Auszubildender an einer Ständerbohrmaschine gearbeitet, als sich ein Werkstück aus der Spannvorrichtung löste. Es traf den 16-Jährigen, der hier ebenfalls arbeitete, an der Brust. Nach der ärztlichen Versorgung vor Ort, bei der der Rettungshubschrauber im Einsatz war, wurde der 16-Jährige mit dem Krankenwagen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gefahren.

Pöttmes: Lasterfahrer gegen Zaun Einen Sachschaden von etwa 5000 Euro hat am Montagvormittag ein Lasterfahrer verursacht, der in Pöttmes gegen einen Zaun gefahren ist. Die Polizei ist nicht sicher, ob der Laster einen Anhänger zog. Fest steht aber, dass der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug zwischen 10 und 13 Uhr in der Gartenstraße einen Zaun streifte und dabei eine Betonsäule umriss. Vom Laster ist bekannt, dass er im Bereich von etwa 1,25 bis 1,30 Meter und 1,75 Meter bis 1,85 Meter blau lackiert sein soll. Hinweise an die Polizei Aichach: Telefon 08251/898911. (AN)

Themen Folgen