vor 2 Min.

Roman Heilingbrunner eröffnet in Kühnhausen Kfz-Meisterbetrieb

Neu eröffnet hat die Firma Turbotrin in Kühnhausen. Roman Heilingbrunner ist Inhaber, Ehefrau Katrin kümmert sich ums Büro.

Plus Im Kfz-Betrieb von Roman Heilingbrunner in Kühnhausen geht es nicht nur um Reparaturen. Er bietet auch Leistungssteigerungen für den Motor an.

Von Johann Eibl

Seit dem 1. Februar ist in Kühnhausen 15 ein Kfz-Techniker-Meisterbetrieb angesiedelt. Roman Heilingbrunner, der in Weidorf in der Nachbargemeinde Ehekirchen lebt, führt die Firma mit dem Namen Turbotrin zusammen mit seiner Frau Katrin. Seit über 20 Jahren hat er praktische Erfahrungen mit Fabrikaten aus dem VW-Konzern gesammelt, betont aber, dass er Fahrzeuge von anderen Herstellern ebenfalls repariert.

Bei Turbotrin in Kühnhausen gibt es nicht nur Reparaturen

Doch bei Turbotrin geht es nicht nur um Reparaturen, sondern auch um die Möglichkeit gibt, einem Motor eine Leistungssteigerung in Form einer Softwareoptimierung zu verpassen. In diesem Fall arbeitet Turbotrin mit einem Geschäftspartner zusammen. Der Firmenname weist auf die Turbotechnik und auf den zweiten Teil des Vornamens seiner Gattin Katrin hin, die sich zu Hause um die zwei kleinen Kinder kümmert und für das Büro sowie die Buchhaltung und das Telefon zuständig ist.

Geschäftsführer Roman Heilingbrunner ist 36 Jahre alt, seit 20 Jahren in der Branche tätig und kann den Kfz-Techniker-Meisterbrief vorweisen. Hauptberuflich ist Heilingbrunner seit über zehn Jahren bei Audi in der Qualitätssicherung beschäftigt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen